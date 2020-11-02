【抗衰老食物】吃魚防曬凍齡10秘訣　65歲米雪愈活愈年輕靠番薯？

抗衰老跟減肥一樣同是女人的終身事業，不過，衰老是無可避免的過程，例如出現皺紋、肌肉鬆弛、記憶力變差等，可是仍有不少人的外表遠比真實年齡年輕，好像不少凍齡藝人，例如米雪、李若彤、萬綺雯、張可頤等，雖年過半百，歲月仍像沒有在她們的臉上留下痕跡。究竟她們有什麼凍齡心得？ 其實，只要從日常生活習慣入手，懂得保養，吃對的食物便有助延緩衰老。不妨參考以下貼士，讓你愈活愈年輕。

65歲的米雪表示自己會行山跑步做運動，同時控制飲食，她的凍齡早餐是蒸番薯！50歲的萬綺雯則指自己除工作以外，大部分時間都會以素顏示人，讓皮膚得到充足的休息。

▼ 米雪之外，其他50歲或以上凍齡女星又有什麼凍齡心得？（按圖 👇👇👇）

+ 11 + 11 + 11

年紀愈大，代謝速度會變慢，除了難以變瘦外，身體機能也會開始衰退。究竟飲食上有什麼可以延緩衰老？又有什麼加速衰老的壞習慣要盡早戒掉？

▼防衰老其實好簡單！培養以下10個習慣，有助你愈活愈年輕！（按圖👇👇👇）

+ 25 + 25 + 25

1. 多喝水

抗衰老就要飲飽水！水可以活化細胞、加速身體代謝及排毒。而且肌膚的彈性也要靠水分來支撐，所以每天喝足夠的水分，就能有助修復皮膚更顯年輕。多喝水亦可幫助降低血液的黏稠度，減少血栓、高血壓以及心血管疾病的發生率。因此請確保每天都喝超過8杯的水。

▼ 飲水益處多，記得多飲水！（按圖 👇👇👇）

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2. 多吃魚

想身體內外都年輕，就要多食魚！由於罹患心臟病的機率會隨著身體邁入更年期而攀升，想在40歲以上仍維持健康標準的體重，一周吃兩次魚會有很大幫助。對40歲以上的女性而言，有益健康且富含營養素的魚類為三文魚，三文魚含有豐富的omega-3脂肪酸及蛋白質，能夠降低罹患心臟相關疾病的機率。你也可以攝取其他富含蛋白質的食物，如全穀類、黃豆、雞蛋、堅果。

▼ 抗衰老仲可以食啲咩？（按圖 👇👇👇）：

+ 3 + 3 + 3

3. 做好防曬

抗衰老的秘訣之一，就是做好防曬！雖然曬太陽吸收維他命D，但假如不防曬的話，可能會曬傷皮膚、催生皺紋、導致皮膚提早老化，亦會增加患上皮膚癌和白內障的風險。因此應做好防曬！

▼ 如須待在陽光下，應採取以下的防曬措施（按圖 👇👇👇）：

+ 2 + 2 + 2

4. 充足睡眠

睡眠不足或失眠除了會令精神不足外，還可能會加速老化。由於肌膚在晚上11點左右開始進入修復狀態，若是長期熬夜會打亂內分泌及神經系統；導致皮膚粗糙、失去彈性等，面色還會變得黯淡無光，甚至爆發暗瘡。

5. 規律運動

想愈活愈年輕，就要規律運動，每天應至少運動30~60分鐘，可選擇慢跑、騎單車、散步等運動。另外，重訓也是不可或缺的運動方式，能夠彌補自然流失的肌肉量。若在家運動，可以做掌上壓、三頭肌撐體（Triceps dips）、弓箭步等。

除了女藝人有凍齡心得，不少男藝人一樣有不老之術，年過七十仍充滿活力，有型帥氣十足。

▼ 凍齡男星真實年齡係？（按圖 👇👇👇）：

+ 5 + 5 + 5

6. 適當紓壓

加速老化的元兇之一，就是壓力！壓力會擾亂睡眠，睡眠品質不佳，便無法維持健康的身體。加上壓力會改變腦部功能，有研究發現，減壓可助你預防認知障礙，保持大腦年輕。另外，壓力產生的荷爾蒙，可令你長出白髮，並加速身體老化。想要避免壓力的干擾，可以做瑜伽、冥想等。

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7. 攝取鈣質

鈣質對更年期的人特別重要，更年期期間，荷爾蒙會產生劇烈的變化，尤其是40歲以上的女性，很容易出現骨質疏鬆。因此想要減肥的女性，必須控制好鈣質的攝取量，選擇乳製品時可選低脂的產品。若是想選擇其他有效的含鈣產品，也請您諮詢醫生。

▼ 鈣片點揀好？（按圖 👇👇👇）

+ 10 + 10 + 10

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9. 避免飲含糖碳酸飲料

想抗衰老，還是乖乖飲水最實際！加利福尼亞大學研究指，飲過多含糖碳酸飲品，會令細胞加速老化。研究人員更指，定期飲用含糖碳酸飲料，增加患糖尿病、心臟病及中風風險。每日飲用20安士汽水，會令大腦細胞的壽命縮短4.6年。想凍齡，汽水等含糖碳酸飲料，就要少飲為妙！

9. 避免飲酒

小酌可能令你放鬆，不過原來飲酒會加速老化！隨著年紀增長，身體水分就會流失。皮膚也會變得愈來愈薄、愈來愈乾，而飲酒會令更多水分流失，更易造成缺水，令皮膚變得更乾。飲酒亦會令器官加速老化。經常飲酒的人，患肝硬化的機會更高。即使適量飲酒也可能會導致脂肪肝。此外，酒精也可能令大腦受損，並有機會導致認知障礙症。

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10. 避免吸煙

吸煙除了對肺部，或其他器官造成影響外，還會影響你的外表。吸煙會抑制保持皮膚彈性的骨膠原增生。尼古丁對皮膚血管有收縮作用，令吸煙者臉部皮膚出現鬆弛及皺紋；並可導致頭髮枯黃和早生白髮。男性吸煙者早年禿頭的人數近乎非吸煙者的2倍，出現早年白髮的現象也高出3至6倍。

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