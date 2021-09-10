胰臟癌｜午後紅茶助發現早期胰臟癌！存活率増20%糖尿病5類人高危

午後紅茶大家也聽得多也喝得多，原來它還是胰臟癌患者的「救命符」。日本有研究指，如果進行照射胰臟癌超聲波前，先喝一樽麒麟（KIRIN）「午後紅茶」奶茶，醫生可以更清楚地看到病人的胰臟，約7成患者可在早期發現胰臟癌，能及早治療提高存活率。究竟為什麼這款奶茶功效如此神奇？胰臟癌又為什麼那樣難發現？



胰臟癌存活率升20%

日本國立癌症研究中心檢驗研究部部長中山富雄，日前在網上媒體撰文，表示進行照射胰臟癌超聲波前，先喝一樽「午後紅茶」奶茶，其後在超聲波中可以照出9成的胰臟。如果能盡早發現腫瘤病變，進行切除癌細胞手術後，5年存活率由30%提升到50%，對患者有很大幫助。

▼「午後紅茶」奶茶有什麼神奇功效？（按圖👇👇👇）

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「午後紅茶」神奇功效

中山富雄解釋，「午後紅茶」奶茶的乳脂肪成分比例，剛好適合超聲波檢驗，有助於發現極微小的胰臟癌。前大阪國際癌症中心副院長片山和宏指出，如果在胃中填滿水分，可以讓胰臟超聲波顯影得更為清楚，相較市面其他品牌的奶茶，「午後紅茶」奶茶的乳脂肪和稠度最有效提升胰臟的顯影率。

前大阪國際癌症中心副院長片山和宏指，雖然胃中填滿水分可顯影得更為清楚，但如飲檸檬茶會導致胃中產生胃酸，碳酸飲料有很多小氣泡，反而導致看不清楚胰臟。

「午後紅茶」奶茶的乳脂肪成分比例，剛好適合超聲波檢驗。(ANN影片截圖)

胰臟癌為什麼難發現？

胰臟，又稱胰臟腺（Pancreas），是消化系統中的一個器官，會釋放有助於消化的酶來分解食物，方便身體細胞吸收和使用；亦會分泌有助調節血糖水平的胰島素，用以處理身體攝取的糖分。

由於胰臟位於腸胃後方，一般難以透過深腹檢查檢測。通常發現時已經是晚期，細胞失去控制，不停繁殖增生，或已於早期擴散到附近其他器官、淋巴結和血管，成為惡性腫瘤。一般發生在胰臟頭部。

胰臟癌症狀

▼胰臟癌症狀包括黃疸、小便變深、大便變淺色或灰色等（按圖👇👇👇）

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1. 上腹或背痛

2. 體重下降

3. 飢餓及口乾

4. 小便呈啡色

5. 膽囊腫大

6. 腿部腫脹

7. 虛弱心跳加速

8. 嘔心或嘔吐

9. 腹瀉

10. 大便呈淺色及滑溜

11. 皮膚和眼白發黃

12. 皮膚痕癢

13. 皮疹

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胰臟的位置 （01製圖）

胰臟癌高危人士

綜合醫院管理局和美國癌症協會（American Cancer Society）的資料得知，從數據上胰臟癌較常見發生在45歲以上人士身上，而且很多「中」了以下因素：

• 吸煙

• 糖尿病

• 超重

• 患慢性胰臟炎

• 有相關家族病史



但醫學界仍未能確定引致胰臟癌的因素，算是慢性胰臟炎和胰臟癌之間的因果關係其實也未成立，故此仍難以確定高危群族。

同場加映：因胰臟癌離世還有不少名人，例如電視節目監製錢國偉、美國大法官金斯伯格、蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs）、CHANEL創意總監「老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）等。（按圖👇👇👇）：

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預防胰臟癌

▼養成以下3種生活習慣，有助你降低患胰臟癌的風險！（按圖👇👇👇）

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