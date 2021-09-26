港式麵包熱量｜1個雞尾包=1.5碗飯！專家指麵包當飯吃易血糖急升

麵包價錢便宜又飽肚，是不少打工仔的恩物，但有營養師指常見的港式麵包熱量其實不可看輕，更不建議當正餐進食。如果想吃健康一點，應該如何選擇？



港式麵包熱量

港式麵包種類繁多，有甜有鹹任君選擇，香港營養學家王敏寧（Mandy Wong）指出，其實在茶記或港式麵包店常見的麵包款，分分鐘是致肥陷阱不自知，列舉了其中10款港式麵包的熱量供參考，每個約90-100克，為了計算方便，以下以每100克熱量排列。

▼港式麵包熱量有幾多？（每100克計算）（按圖👇👇👇）

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熱量方面，以每100克計算，最低卡的是吞拿魚包（1個約100克），有270千卡，最高卡的是牛角酥（1個約90克） 440千卡，約相等於1.5碗白飯！王敏寧指酥皮類麵包較偏油，因用上大量牛油製作，多吃有可能引致三高、甚至是心血管疾病。其他麵包則由290千卡至390千卡不等。

即使熱量相同，營養師亦不建議麵包當飯吃。(資料圖片)

麵包是致肥陷阱？

當大家以為麵包配料多又夠飽肚，王敏寧則解釋其實不應把麵包當正餐，因為大部分麵包的材料都是加工而成，香腸、午餐肉、叉燒等則高油高鈉；而部份甜味麵包有朱古力餡、紅豆蓉、奶油等，高糖高熱量，就連麵包本身亦因為含防腐劑，及其他化學成分，少吃為妙。

此外，她又指不要以為無餡麵包較健康，製作時除了麵粉，也加入牛油、忌廉、全脂奶等，這類麵包未有足夠飽肚感，多吃也會導致吸收過多熱量而致肥。同時因為碳水化合物、澱粉質含量極高，不利血糖穩定，對於三高人士、糖尿病患者等也應可免則免。

包裝無餡麵包熱量也不少

▼無餡麵包熱量有幾多？（每100克計算）（按圖👇👇👇）

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在熱量方面，丹麥酥方包、牛油餐包是最高卡，同樣是每100克有344千卡，即相等於1.3碗白飯。而排包、北海道3.7牛乳方包、也分別是328千卡、327千卡及320千卡，也是超過一碗白飯的熱量。

如何健康吃麵包？

其實現時市面上有不少健康又高纖的麵包出現，王敏寧建議Bagel貝高包、Pita 純味軟包Bread彼得包、Sourdough酸種麵包也是不錯的選擇，只要配碎蛋、煙三文魚等較健康的食材，其實吃麵包也可以低卡又有營養。

她又建議，如在市面上買包裝麵包，可仔細查看營養標籤。

▼查看營養標籤小貼士（按圖👇👇👇）

1. 留意纖維含量



纖維越多對腸胃健康較好

2. 有否加入高纖健康的材料



例如種子類、混合穀物、果物等，即表示纖維含量很高

3. 留意脂肪含量



即高油、高熱量，應可免則免

4. 留意油脂性材料排名



例如牛油是否在成分列表中排行最前，即表示當中成愈高

香港營養學家Mandy Wong指，其實在茶記或港式麵包店常見的麵包款熱量頗高需注意。

而美國《赫芬頓郵報》（Huffpost）請來5位專家，依照營養價值，針對受歡迎的麵包進行排名，以下分別是專家公認的「最健康」麵包。

▼「最健康」麵包排名！（按圖👇👇👇）

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第四名：雜糧麵包



顧名思議，此雜糧麵包所使用的穀物不只一種，但不代表使用的是全個穀物最有營養部位，專家建議，民眾在挑選雜糧麵包時，應確保全穀粉是主要成分，如此才能吃到豐富的維他命B6以及大量纖維。

第三名：裸麥麵包



裸麥麵包以天然新鮮的酵母製作而成，有益腸胃道健康，加上保留胚乳及麩皮的營養，消化速度慢，可以延長飽足感。

第二名：酸種麵包



同樣以天然酵母製成的酸種麵包，屬於低GI（低升糖指數）食物，除了有助腸道健康，吃後也不會讓血糖短時間內飆升。

第一名：全穀物麵包、全麥麵包



全穀物與全麥麵包並列健康麵包第一名。全穀物麵包採用多種完整穀粒，包含麩皮、胚芽和胚乳，能吃進整顆穀物的營養，有助於降低心血管疾病，且富含益生菌，保護腸道運作；而全麥麵包則比較單純，包含整顆小麥的營養，有助腸道健康。

( 資料來源：Huffpost)

▼同場加映：亂戒澱粉質有什麼影響？（按圖 👇👇👇）

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