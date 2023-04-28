麵食熱量排名｜蕎麥麵高卡過河粉？烏冬這樣吃可減肥澱粉勿亂戒！

粉麵等澱粉質不少人認為是減肥大敵，但其實只要選對碳水化合物，減肥期間一樣可以吃澱粉。有營養師更提供了11款常見麵食的熱量排行榜，究竟哪一款粉麵最高熱量？



肥胖醫學專科醫生蕭敦仁表示，正確的減重飲食，碳水化合物、脂肪、蛋白質宜以5：3：2的比例作為熱量來源。（影片截圖）

減肥一定要完全戒掉澱粉？肥胖醫學專科醫生蕭敦仁在台灣TVBS節目《健康2.0》其中一集指，完全戒掉澱粉，身體易反撲，甚至引發暴食症。他指出，日常食物中的碳水化合物攝取要達到50％，死亡率最低，建議正確的減重飲食，碳水化合物、脂肪、蛋白質宜以5：3：2的比例作為熱量來源。

食錯澱粉易變肥

營養師宋明樺指，講起減重時，很多人都覺得飯麵一律不要碰，不過，變胖的成因其實是吃錯澱粉。精製白澱粉會造成胰島素的波動，繼而造成肥胖。因此，吃澱粉時應選擇非精製的澱粉，如白飯改成糙米飯、白麵改成全麥麵，但不可把澱粉全部戒掉。

▼同場加映：亂戒澱粉質有什麼影響？（按圖 👇👇👇）

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對於愛吃麵食的人，宋明樺提供了11款常見麵食的熱量排行榜供大家參考。

▼11款麵食類熱量排行榜（每100克計算）（按圖👇👇👇）

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好澱粉不等於低熱量

蕎麥麵是較健康的麵食，但熱量也較高，宋明樺解釋，吃對澱粉不一定是指熱量低，像蕎麥麵、糙米、五穀雜糧，熱量都不是很較低，但有利減重，因為升糖指數較低，對飯後血糖波動影響較小，不易刺激胰島素分泌。她又指，冷凍烏冬較低卡，因澱粉食物冷藏後會產生抗性澱粉，因為不能被人體充分消化，所以熱量比好消化的澱粉降低。

▼同場加映：碳水化合物主食含糖量排行榜（按圖👇👇👇）

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減肚腩多吃高纖食物

如想減肚腩減得更精明，有什麼應少吃或多吃？參考《Healthline》報道提出的6大減肚腩建議。

▼減大肚腩方法（按圖 👇👇👇）

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