【減肥】秦煌減澱粉質3個月腰瘦7吋！戒澱粉4健康貼士南瓜代白飯

減肥是不少女性，甚至任何人的終身事業，日前演員秦煌因減肥少吃澱粉質，導致體力不足跌倒送院。其實，戒食澱粉質對身體有什麼影響？要如何戒吃澱粉質才可達致減肥效果而又不損健康？瘦身減肚腩除了控制澱粉質攝取，飲食上還有什麼需要注意？

減吃澱粉質 3個月腰圍瘦7吋

72歲演員秦煌日前往電視城出席活動期間，突然在門口失足跌倒送院，疑因減肥少吃澱粉質，導致體力不足而跌倒。據知他今年7月經身體檢查後發現，他的脂肪影響神經線，出現腰骨痛，聽取醫生建議後減少攝取澱粉質，3個月內成功減磅，腰圍瘦了7吋。

▼秦煌跌倒事發經過（按圖 👇👇👇）

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減肥要戒澱粉？

營養師趙函穎指，由於澱粉會刺激胰島素分泌，讓食物吸收利用後再轉為脂肪，所以不少人將其澱粉視為肥胖的元兇。

根據醫管局網站，澱粉質是碳水化合物的一種，碳水化合物提供的熱量少於脂肪所提供的熱量的一半，近年流行的「低醣飲食」亦需減少攝取澱粉。「醣類」泛指各類碳水化合物，例如米飯、麵食、全穀雜糧類食材等，包括富含「澱粉類」的食材。

衞生署和世界衛生組織建議：成年人每天的碳水化合物攝取量應佔總熱量的55至75%。如果一天需要2000卡路里，碳水化合物攝取量應佔當中1100至1400卡路里。

完全不攝取或攝取過少澱粉質會有什麼影響？（pillepriske/unsplash）

亂戒澱粉質易攰、口臭

秦煌疑因減食澱粉質使體力不足，完全不攝取或攝取過少澱粉質會有什麼影響？綜合不同營養師的意見及醫管局資訊，亂戒澱粉質可能適得其反！

▼亂戒澱粉質有什麼影響？（按圖 👇👇👇）

+ 3 + 3 + 3

1. 易感到疲倦

據醫管局網站，長期缺少足夠的碳水化合物會影響身體機能，令身體覺得疲倦，減低活動量。

2. 肌肉和水分流失

戒絕澱粉質可減低身體攝取多餘的熱量，從而達到減肥的效果，表面上看起來減磅成功，但當中未必100％是脂肪。認可營養師黃鶯提醒，一下子減少熱量，除了會減少脂肪外，也導致部分肌肉和水分流失，不利長遠減磅及健康。

3. 脫髮、口臭

正常飲食中需攝取一定的碳水化合物，當澱粉質的攝取不足時，體內沒有足夠的葡萄糖供應，或會因不夠血糖而令四肢乏力、難以集中。不少人減少攝取澱粉質的同時，配合高蛋白質飲食，但認可營養師黃鶯提醒指，攝取高蛋白質而沒有足夠的澱粉質的飲食，或會導致脫髮、口臭、睡眠質素變差等問題。

4. 體重易停滯

營養師趙函穎指，脂肪燃燒的過程中，仍需碳水化合物的小分子幫助燃燒。如果長期不攝取澱粉，減肥會更容易遇到「樽頸位」及停滯期。

戒澱粉質就是完全不吃含澱粉質食物？（Unsplash/viazavier）

戒澱粉貼士

1. 留意升糖指數

其實澱粉食物依據升糖指數（GI）不同，對身體影響也不一樣。低GI的食物讓血糖緩慢上升，相對較不易讓熱量轉化為脂肪囤積在身上；而高GI的食物除了易生成脂肪，還會促進食慾。

▼低GI的碳水化合物食物可取代高GI的白飯，飽腹感強有助減肥：（按圖 👇👇👇）

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2. 進食「好的澱粉」

減肥必備一些「好的澱粉」，即一些具有粗纖維的澱粉類食物，使脂肪燃燒得更有效率，例如蕃薯、南瓜、薯仔和粟米等取代米飯、麵包、各式蛋糕及餅乾。

搭配一些好的粗纖維的澱粉、蔬菜和肉類，依個人習慣安排3餐至6餐，比完全不吃澱粉，只吃肉和菜的方法更有效減肥。

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3. 減少吃精緻澱粉

精緻澱粉指的是加工去除麩皮、種皮的澱粉製成的食物，例如白飯、白麵包、米粉、麻糬、麵條、湯圓等，特別容易被人體消化吸收、導致血糖迅速上升，同時很容易促使脂肪累積。

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4. 戒掉添加糖的食品

營養師黃鶯指出，依我們日常的飲食習慣，一半的熱量是由碳水化合物而來。但想要健康一點，也不一定要完全戒掉碳水化合物。反之，戒掉添加糖的食品，也能達到一定的減肥效果。

先制定目標，監測自己的飲食習慣，也有助減肚腩。（Unsplash/bill_oxford）

減肚腩多吃高纖食物！

減肥、減肚腩戒澱粉就得？該如何減肚腩減得更精明，有什麼應少吃或多吃？參考《Healthline》報道提出的6大減肚腩建議。

▼減大肚腩方法（按圖 👇👇👇）

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▼同場加映：脂肪除了有機會導致腰骨痛，腰腹脂肪多更可能引致什麼健康問題？（按圖 👇👇👇）

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