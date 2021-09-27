膽固醇｜英國NHS擬推降膽固醇針劑　每年兩次即可全年降低膽固醇

膽固醇令人聞風喪膽，過高膽固醇的確會對身體造成損害，增加患上心血管疾病的風險。現時醫生一般會以藥物幫助病人降低膽固醇，亦有針劑作輔助治療，但當中有不少副作用，且需頻繁注射。最近，有藥廠研發全新的針劑，聲稱能以較少劑量達到治療效果，英國國民醫療服務系統（NHS）更將向數以十萬患者提供這種全新降膽固醇針劑藥物，以圖在未來十年內挽救大約三萬人的生命。究竟這款針劑藥物的成效如何？



當血液中的膽固醇過高，便有可能在血管內壁上積聚。（圖片：Pinterest）

膽固醇過高可致冠心病

膽固醇屬於脂肪的一種，也是構成細胞壁、膽汁及各種荷爾蒙的主要成分。人體內大部分的膽固醇均由肝臟製造，而在日常飲食中，肉類、魚類、海鮮、奶類等均含有膽固醇。膽固醇本身不能溶解於血液中，故會與一種稱為「脂蛋白」的物質結合，再透過血液輸送到身體各部分。

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雖說膽固醇有其必要的功用，但眾所周知，若血液中的膽固醇含量過高，便會對身體造成一定影響，例如患上高膽固醇血症。當血液中的膽固醇過高，便有可能在血管內壁上積聚，使血管變得狹窄，甚至閉塞。若有關情況出現在供應血液給心臟肌肉的冠狀動脈，更會引致「冠狀動脈心臟病」，即「冠心病」。而若果出現在腦部血管，則會造成「中風」，嚴重者甚至會半身不遂，嚴重者更會死亡。

血液中的膽固醇若使冠狀動脈閉塞，更會引致「冠心病」。（圖片：香港體育教學網）

以藥物治療為主 惟有不少副作用

要治療高膽固醇血症，最基本是從日常生活入手進行調節，例如加強恆常運動和建立更健康的飲食習慣等。但若然持續數月後，膽固醇水平仍沒有改善，除了飲食和生活方式的調節外，一般需要加上降膽固醇藥物配合治療。

現時，香港常用的降膽固醇藥物包括他汀類、微纖維酸類、膽汁酸結合樹酯、依折麥布和煙酸。以上藥物大部份需經由醫生處方才可在藥房配發，並應在醫護人員密切監督下使用，否則或會引致各種副作用。

現時香港有多種降膽固醇藥物，當中最常見為他汀類。（圖片：Health Essence of Asia Group）

以他汀類為例，其主要作用在於減少肝臟製造膽固醇，服用這類藥物可影響肝功能，故並不適合有肝臟疾病或肝功能持續出現異常的患者服用。另外，服用高劑量他汀類，或同時服用如伊曲康唑、酮康唑、紅霉素或吉非貝齊等藥物，亦可引致肌肉發炎或受損，及導致肌肉疼痛。而在極少數情況下，更有機會出現急性及嚴重肌肉損傷，如橫紋肌溶解。

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另外，近年有研究顯示，在服用他汀類降膽固醇藥物的人中，只有約一半人成功把體內的壞膽固醇降至40%以上，而另外一半服藥者則沒有效果。

現有針劑降膽固醇顯著 但需頻繁注射

除了藥物治療，皮下注射的PCSK9抑制劑亦能有效降低膽固醇。PCSK9是促進肝臟表面壞膽固醇受體進行新陳代謝的蛋白酶，故只要抑制PCSK9運作，便可增加肝臟回收血液中壞膽固醇的數量。醫生一般會在患者已使用他汀類藥物的最高劑量，卻未有顯著效果時，加入PCSK9抑制劑作為輔助治療，以額外減少60%的壞膽固醇，加快達到目標的時間。

皮下注射的PCSK9抑制劑效果較藥物顯著。（圖片：Sina）

英研發新降膽固醇針劑 以更低劑量達到療效

雖說PCSK9抑制劑效果顯著，但其注射頻率較高，每兩星期或每四星期需要注射一次，且有副作用，最常見為鼻咽發炎，上呼吸道感染，背痛和咳嗽等。

最近，跨國製藥及生物技術公司諾華（Novartis），生產了名為因利司然（inclisiran）的針劑，經臨床試驗，有效使患有家族性高膽固醇血症患者，體內含有的低密度膽固醇降低48%，而動脈硬化心血管病（ASCVD）患者，則可減少52%低密度膽固醇。

新研發的inclisiran針劑，只需每年進行兩次皮下注射即可降低膽固醇。（圖片：National Institute for Health and Care Excellence）

其賣點之一，是以更少的劑量達到療效，患者只需在間隔三個月施打兩劑初始劑量，其後每年進行兩次皮下注射即可。而相關針劑既可以單獨使用，也可以與他汀類藥物結合使用。不過，這種全新藥物較為昂貴，每劑造價近2,000英鎊（約21,300港元），但製造商諾華同意為英國國民醫療服務系統提供折扣。

日常生活八招降膽固醇 輔以藥物事半功倍

1.減低總脂肪



減低總脂肪吸收量，等如減少膽固醇的攝取量。建議每日熱量攝取中，脂肪佔不多於30%。例如男性每日吸收2,000卡路里熱量，脂肪不能多於65克，約13.3茶匙；而女性每日約攝取1,500卡路里熱量，脂肪不應多於50克，約10茶匙。

2.減少飽和脂肪



飽和脂肪會直接增加血液中總膽固醇含量，故建議每日熱量攝取中，不應攝取多於10%飽和脂肪，即男性每日不可多於22克，約4.4茶匙；女士不多於16克，約3.2茶匙。

3.避開反式脂肪



反式脂肪不但降低好膽固醇，更會提升壞膽固醇，故應吸收愈少愈好，最好完全不攝取。

要降低膽固醇，日常應避免含有反式脂肪的食物。（圖片：SLEK）

4.控制進食膽固醇食物



動物性食物含有大量膽固醇，建議成人每日吸收少於300毫克的膽固醇，高膽固醇患者則需低於200毫克。

5.增水溶性纖維



水溶性纖維有助帶走體內的壞膽固醇，建議每日攝取25克纖維，當中最好有一半屬水溶性纖維。

6.降三酸甘油脂



三酸甘油脂是血液中的油份，由食物中的脂肪、糖份及酒精製造出來，負責運送體內脂溶性物質及提供能量，若三酸甘油脂升高，血液會較濃稠，危害心臟健康，故有必要減少攝取。

7.保持健康體重



保持適當的體重，有助預防血脂過高，其中體重指標（BMI）是理想量度指標，正常的BMI應為18.5至22.9。

8.保持恒常運動



運動可以提升體內好的膽固醇，建議平均每日步行30分鐘，或步行一萬步。

Reference: HK01,衛生防護中心,衛生署,BBC,食物安全中心,香港醫院藥劑師學會,香港糖尿聯會