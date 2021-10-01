秋天養生｜眼痕皮膚乾寒咳吃梨熱咳食橙？3食療+3穴道止咳防秋燥

秋分，是24節氣中的第16個節氣，時間在每年的9月22、23日。這一天，因太陽直射赤道，有別於夏季的晝長夜短、冬季的晝短夜長，秋分將晝夜平分，《春秋繁露》紀載：「秋分者，陰陽相伴也，故晝夜均而寒暑平」。



台灣台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師謝旭東表示，黃帝內經曰：「秋三月，此謂容平，從容平和」，即說明秋天是從容收穫的季節，當天地之氣轉為收斂，人們也應該將步調放緩，多多休息蘊養身心。

秋咳不止令人煩，原因竟出在秋燥

有別於初秋時的秋老虎肆虐，進入秋分後，雖然白天仍酷熱難耐，但清晨夜晚的涼意漸增，他建議適時的添加衣物，避免感冒、咳嗽。此外，入秋後的乾旱少雨、燥邪當令，也讓人容易出現皮膚乾、眼睛癢、乾咳不止等情況。

中國四大小說名著《紅樓夢》，描述女主角林黛玉每到春分、秋分，必犯嗽疾。他說，「端看文字敘述，林黛玉貌似有乾咳問題，也可能是過敏性咳嗽。」而在新冠疫情期間，咳嗽甚至成了萬惡之舉，一咳瞬間成為眾人白眼目標。

咳嗽有三種，吃對食物好的快

謝旭東指出，中醫將咳嗽分為三種：熱咳、寒咳，此外，還有因秋燥傷肺導致的燥咳。一般判斷「寒咳」、「熱咳」的關鍵在於「痰」，如果寒咳、熱咳沒有根治，嚴重的話，會形成慣性「燥咳」。

▼三種類型咳嗽的飲食宜忌（按圖看清👇👇👇）

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寒咳

症狀：痰色偏清，伴隨出現「胸悶」，嚴重還會有氣喘的表現。

吃什麼：玉屏風湯

材料：黃耆 10g、白朮 10g、防風 10g

步驟：用 1000c.c. 的水煮成 500c.c.，溫涼後即可飲用。

效果：白朮及黃耆是很好的補氣藥材，而防風能防止風邪入侵。



謝旭東提到，如果有寒咳、流鼻水等症狀，也可多吃秋冬盛產的橘子。「橘子整顆都是寶，橘皮可健脾、燥濕化痰，若製成中藥材陳皮效果更強，可理氣健胃、化痰止咳。橘肉則能生津止渴，還能化痰，喉嚨乾時可潤喉。」

熱咳

症狀：痰稠而黃，常卡喉嚨，每次都咳的劇烈、聲音沙啞。

吃什麼：川貝蒸梨

材料：雪梨1顆、川貝母6克、冰糖適量

步驟：將雪梨去皮，切掉頂部、挖去梨核；將川貝母打成粉，與冰糖同時放入梨核原位置。放進電鍋蒸半小時。

效果：川貝母，性微寒、味甘，具有止咳化痰之效，能瀉心火、散肺鬱、潤心肺、清痰，痰多痰少均可使用。



謝旭東表示，梨子清甜多汁，用來潤喉也非常適合，尤其是咳到完全無聲時。此外，有部分瓜果類也有化痰止咳、清暑退熱的效果，對於預防熱咳有所助益，例如絲瓜、冬瓜等，若怕瓜類性質偏涼，可加薑絲烹調。

燥咳

症狀：無痰，但常喉嚨發癢，不自主的咳幾聲或咳個不停。

吃什麼：桑葉潤肺茶

材料：桑葉10克、沙參10克

做法：用2000c.c.的水熬煮，待溫涼後即可飲用。

功效：桑葉涼潤入肺，止咳生津；沙參則潤肺生津，清肺火。可調整免疫力，預防呼吸道疾病。



謝旭東建議，針對秋燥所引發的乾咳、乾眼、便祕、皮膚乾裂等不適，可多吃滋陰補血的食物，用食療的方式作改善，例如，梨子、黑芝麻、桑葚、銀耳、山藥等，對於滋潤身體都有所助益。

▼止咳要養肺，養肺三穴道天天按（按圖看清👇👇👇）

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1. 尺澤穴

取穴：位於手肘橫紋中，在手肘內側中央處有條肱二頭肌腱，肌腱的外側即是。

按壓：以指腹按壓，每次左右手各按壓1～3分鐘。

功效：為肺經合穴，能清宣肺氣、瀉火降逆。用於緩解感冒、咽喉腫痛、扁桃體炎、喉炎、咽炎、支氣管炎等。



2. 合谷穴

取穴：位在手掌虎口處，將手掌打開，於在第一、二掌骨之間，兩骨相合處即是。

按壓：雙手交替按摩，以指腹按壓，用一緊一鬆地按壓穴位，每次按壓約2秒。

功效：能疏散風邪、開關通竅、清泄肺氣、和胃通腸。用於緩解過敏、感冒、打噴嚏、流鼻水、喉嚨痛等不適。

禁忌：懷孕期間禁按此穴。



3. 足三里穴

取穴：位於小腿上，當腿彎曲時，可看到膝關節外側有一凹陷處，為外膝眼，從外膝眼直下四橫指處即是。

按壓：以大拇指指間按揉1分鐘後，放掉。可連續按壓7回。

功效：為足陽明胃經的代表穴，又稱為「長壽穴」。能調理脾胃、補中益氣、通經活絡、疏風化濕、扶正祛邪，可調節免疫力、增強抗病能力。



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