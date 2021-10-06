咖啡迷思｜咖啡可抑制食慾助減肥? 三類人須節制恐增骨質疏鬆危機

咖啡已經成為不少人生活習慣，一杯咖啡甚至對部份都市人而言更是一天開始的象徵。不過，咖啡素來有不同的健康迷思讓不少人卻步，當中甚至有指飲用咖啡可致骨質疏鬆等健康隱憂，香港社區營養師協會會員、註冊營養師陳智衡(Ian)特別為此受訪，替我們一一拆解這些咖啡迷思。

飲咖啡提神已成不少人的生活習慣。（圖片：Timelog）

1. 意式濃縮咖啡（Espresso）的咖啡因比較高？比較不健康？

據註冊營養師Ian表示，Espresso的風味由於比較濃郁，故或予大眾一種含有高咖啡因的感覺，但事實其實未必如此，當中並有些考慮因素可輕易分辨飲品中咖啡因的濃度，包括萃取咖啡的方法和時間以及攝食份量。

萃取咖啡的方法和時間：



萃取咖啡方式的時間越長就越會增加飲品裡面的咖啡因水平，當中特濃咖啡使用的是比較快速的高壓萃取方式，因此其咖啡因濃度會較長時間萃取的蒸餾咖啡或滴漏咖啡為低。

▼註冊營養師Ian一一拆解咖啡迷思（點擊下圖看清👇👇👇）：

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攝食份量：



Ian認為，咖啡因的濃度水平亦需要考慮到每次飲用的份量，當中一杯30毫升Espresso含大概65毫克咖啡因，而一杯240毫升的滴漏咖啡則含有140毫克的咖啡因。相比於一杯小小的特濃咖啡，有些人會覺得其他咖啡會較易入口，從而飲用更多的份量，不知不覺間可能會攝取到更多的咖啡因。

同時，連續咖啡店的濃縮咖啡份量會因大小而有所不同，有的可能一杯已經有2-3杯份量的濃縮咖啡。因此，Ian表示：「Espresso是否真的咖啡因比較高，都先要看看跟哪些飲品比較吧！」

此外，Ian又提到咖啡因有利尿作用，以咖啡代水的朋友們或有可能出現脫水狀況，導致頭疼和顫抖的感覺，建議每天飲用至少6至8杯水以維持水份平衡。

而飲用咖啡的另一個常見反應就是失眠，有些人對咖啡因比較敏感，即使少量攝取亦會影響睡眠質素，因此Ian建議飲用咖啡前先觀察自己對咖啡因的反應和耐受程度，而對一般成年人而言，咖啡因的效果會維持3至4小時不等，但這數字會因年齡及其他個人因素而不同，只供參考用。

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2. 喝咖啡會心悸的人，就完全不能碰咖啡？

Ian指出，咖啡裡面的咖啡因本身是一種天然的興奮劑，飲用後會短暫令人心跳加速以及稍為血壓提升。

一項美國的大型研究的結果表示咖啡和心悸並沒有任何直接關係，但若然有心血管問題或長期受心絞痛等情況影響的人士，又擔心飲用咖啡會否促發任何不良情況，建議可先諮詢醫生意見，了解自己是否需要完全避免接觸咖啡。

3. 喝黑咖啡比較傷胃？

有些人在飲用咖啡後會出現胃部不適或胃酸倒流的情況，但Ian強調這症狀不限於黑咖啡，而且並不是每個人都有機會出現的。

Ian表示，咖啡因會鬆弛食道肌肉和刺激胃部產生胃酸而引致不適，不過咖啡因並不止存在於黑咖啡，能量飲料及濃茶等飲品亦含有一定水平的咖啡因。因此，長期受胃酸倒流、胃痛、消化系統潰瘍影響的人士，都盡量要避免一下攝取咖啡因。

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4. 喝咖啡會導致骨質疏鬆？

Ian指出，暫時仍沒有確實研究數據證實咖啡會直接導致骨質疏鬆，但飲用咖啡的人士還是需要注意一下攝取份量以及鈣質的補充。

咖啡因雖然不會從牙齒或骨頭裡面抽走鈣質，但過量攝取會影響腸道鈣質吸收，亦會增加鈣質經小便排出體外而流失的機會。不過一般而言，只要日常生活配合均衡飲食以及著重攝取鈣質食物，如乳製品或連骨的魚類等，身體的鈣質水平一般不會因為咖啡而有太大影響啦。

可是，更年期及停經後的女性則更需要注意鈣質的攝取，因為她們體內的雌激素水平下降會增加骨質疏鬆風險，因此鈣質的吸收在這女性年齡組別是尤其重要，故他亦建議這類女士在飲用咖啡也需節制，避免因飲用太多咖啡而增加骨質疏鬆風險。

5. 喝咖啡可以減肥嗎?

對於喝咖啡是否可減肥，Ian表示咖啡因的確能夠促進血液循環以及加快新陳代謝，而且可以抑制食慾和排走水分，理論上是可以做到減重效果，不過他並不建議透過飲咖啡的方式進行減肥。

他強調，健康的體重管理需要均衡飲食及恆常運動，而且咖啡本身亦有很多致肥陷阱，包括當中的「糖分」和「奶類」。若然飲咖啡有加糖或者加奶的習慣，就會增加糖分和脂肪的攝取，「分分鐘由減重變增磅，所以要多加留意！」

至於黑咖啡由於不含任何糖分或奶類，因此熱量是眾咖啡中最低的。不過如果需要加入奶類令咖啡變得香滑，Ian建議可選擇使用低脂或脫脂牛奶，而高鈣低糖的植物奶，如豆奶或燕麥奶等亦是不錯的選擇。

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6. 懷孕不能喝咖啡嗎?

Ian引述衞生防護中心建議指，婦女懷孕期間是可以喝咖啡的。不過他亦指出，同時也有研究發現大量攝取咖啡因與妊娠健康，如增加流產和嬰兒出生體重過輕等問題有關連。

因此他亦建議孕婦應限制每天咖啡因的攝取量，具體而言，孕婦每天不應攝取超過200毫克的咖啡因，大約是相等於3杯30毫升特濃咖啡或1-2杯250毫升的一般咖啡。

7. 咖啡是否會上癮?

Ian表示，世界衞生組織到目前為止都沒有將咖啡因歸納至成癮物質，因此「嚴格來說『咖啡上癮』的說法是說不通的。與其說是咖啡成癮，這種『癮』更像是『心癮』，就是我們習慣了日常生活有咖啡的存在一樣」，他表示只要每天的咖啡因攝取量不超過300毫克，即約相等於2至4杯240毫升的黑咖啡，適當飲用還是可接受的。

除此之外，Ian亦提到咖啡裡也有其他元素如維他命B5、鉀質、以及抗氧化物等，因此咖啡其實沒有傳聞般不健康，他最後更給出3個飲用咖啡的貼士：

1. 切忌過量；

2. 確保水分和鈣質攝取足夠；

3. 減少加入糖分及奶類