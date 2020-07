【咖啡】起床幾耐飲咖啡最好？飲錯時間小心增心臟病骨質疏鬆風險

咖啡、茶和奶茶是香港人愛喝的飲品,香醇又提神。可是,如果在錯的時間喝咖啡不但起不了提神作用,更會弄巧成拙,可能令人失眠和引發不同健康問題!

咖啡,提神飲料之一,但並非所有人喝後都會精神充沛,它的作用因人而異,還是你喝的「時機」不對?世上不只愛情、工作、連喝口咖啡也講究時機,在特定時間喝咖啡可以將咖啡的功效最大化、減少喝咖啡引起的不適!

不少打工仔喜歡每天早上飲一杯咖啡提神,提高專注力工作。(資料圖片)

綜合《Healthline》和《Times of India》,分析喝咖啡的最住建議時間,看看你喝咖啡的時間是否「啱timing」!

喝咖啡的最佳時間:(按圖)

1. 早上起床:1小時後(上午9:30至11:30)

原因一:咖啡可能會變得無效

皮質醇由腎上腺分泌,有助提升能量和專注力、調節新陳代謝、免疫系統反應、血壓和血糖水平。腎上腺根據睡眠周期規律地分泌皮質醇,早上睡醒後皮質醇會急劇上升,約30至45分鐘會達到最高峰,然後在一天中慢慢回落。

《Times of India》引述美國軍醫大學(Uniformed Services University of the Health Sciences)神經科學博士Steven Miller的研究指,當血液中的皮質醇激素達到最高水平時,便不必喝咖啡,因不會令人感到更清醒,反而可能令起床第一杯咖啡變得無效,他建議醒後至少等一小時後才喝咖啡。

另外,在皮質醇激素達到最高水平時喝咖啡,或會增加咖啡因的耐受性,產生需要愈喝愈濃才有效的錯覺。

居住西雅圖的咖啡愛好者Ryoko Iwata根據Steven Miller的研究結果,更詳細地解釋了闡釋其理論。

【皮質醇水平達到最高峰的時間】

上午8至9時

中午12至下午1時

【建議喝咖啡的時間(皮質醇水平降低時間)】

上午9:30至11:30

原因二:可能減低咖啡帶來的不適

起床時,皮質醇水平達到高峰,而喝咖啡會增加皮質醇分泌。長期分泌過量的皮質醇會引發不同健康問題,包括損害免疫系統、骨質流失、高血壓、二型糖尿病和心臟病。

但是,研究亦指出,喝咖啡使皮質醇水平升高可能只是暫時性,認為這種短暫的皮質醇增加不會引發長期的健康問題。但視乎身體狀況,對各人的影響程度未必相同。

2. 下午1:30至5時

同樣地,皮質醇水平在下午有回升跡象,在皮質醇水平達到最高峰的時間喝咖啡或未能將咖啡作用最大化,建議在皮質醇水平下降的時間喝咖啡。

【皮質醇水平達到最高峰的時間】

下午5:30至6:30

【建議喝咖啡的時間(皮質醇水平降低時間)】

下午1:30至5時

3. 運動前:30至60分鐘喝咖啡

咖啡一向有助提神、補充能量和喚醒身體,由於其咖啡因含量高,所以咖啡同樣是一種有效的運動飲品。不少研究顯示,咖啡因可延緩運動帶來的疲勞感,並改善肌肉力量。

咖啡中的咖啡因會隨時間變化,對運動表現產生不同影響。研究指在運動前30至60分鐘喝咖啡可以有效提升運動表現,咖啡因會在這段時間達到高峰值。研究同時指出,如想達到提升運動表現的作用,可參考建議咖啡因攝取量:(按圖)

不同飲品的咖啡因含量參考:(按圖)

4. 晚上:睡前至少6小時

咖啡因可以提神及提升運動表現,但同時是把雙刃刀,會對部分人產生睡眠和焦慮問題。咖啡因具刺激作用,持續時間約為3至5小時,攝入的咖啡因總量約有一半會在5小時後仍停留在體內,時間因人而異。

同時不應忽視飲用咖啡帶來的副作用!(heftiba/unsplash)

飲用咖啡的注意事項

雖然喝咖啡能提神和提升運動表現,但倘若攝取量超出建議分量或會適得其反,出現不同副作用,如造成消化問題、尿頻及心跳加速等。

攝取過量咖啡的副作用:(按圖)

喝咖啡的安全攝取量:(按圖)

綠茶代替咖啡?

由於攝取過量咖啡有可能增加焦慮情緒,安全起見下,若有焦慮症或感到焦慮時便不建議飲用咖啡,以免惡化情緒問題。時常感到焦慮的人士可以綠茶替代咖啡,美國農業部資料顯示綠茶所含的咖啡因約為咖啡的三分之一,並具茶胺酸,有放鬆和鎮定功效。

但切記即使喝茶或咖啡,都應適可而止,不宜過量攝取!

