眼中風｜視網膜靜脈阻塞致眼內缺血　高血壓糖尿病中年男性須注意

台灣1名70多歲的曹姓老先生身體硬朗，已從職場退休，有糖尿病與高血壓長期病史，目前穩定控制中。眼科方面則因為隅角開放型青光眼、白內障，在台灣台北市聯醫陽明院區眼科追蹤，以及因非增殖性糖尿病視網膜病變，曾接受全視網膜雷射光凝固治療。



他某次於眼科回診時表示，左眼視力已經變差兩周了，眼科檢查後發現右眼最佳矯正視力為0.8，左眼最佳矯正視力則從前次的0.8陡降至0.08，眼底檢查發現左眼有大範圍的視網膜出血，當天立刻安排光學同調斷層掃描儀檢查，發現左眼視網膜黃斑部發生嚴重水腫。診斷為高度懷疑左眼發生中心視網膜靜脈阻塞，即俗稱之「眼中風」，合併黃斑部水腫，因此再進一步為他安排螢光眼底血管攝影檢查。

▼眼中風分成視網膜動脈、靜脈阻塞，兩者有共同特徵？（按圖了解👇👇👇）

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中心視網膜靜脈阻塞不算少見 高血壓、糖尿病中年男性須注意

螢光眼底血管攝影檢查發現，左眼中心視網膜靜脈以及其所有分支皆發生腫脹、血流延遲填入以及大範圍缺血的現象，確診為左眼中心視網膜靜脈阻塞。於是立即為他安排數次左眼玻璃體內注射藥物治療，大約5到6個月後，左眼眼底出血已逐漸吸收改善，黃斑部水腫也漸次消散，左眼最佳矯正視力緩步回升至0.6，最近一次測量則已回升至0.8以上。

▼中心視網膜靜脈阻塞（點擊下圖看清！👇👇👇）

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台北市立聯合醫院陽明院區眼科主治醫師張庭嘉說，中心視網膜靜脈阻塞是一種不算少見的眼底血管疾病。依據眼底缺血的情況，其影響視力程度可以從輕微到嚴重破壞。該疾病發生原理為，中心視網膜靜脈從視神經處的篩板要進入眼內時，由於該處比較狹窄，所以如果有血栓形成，則血栓比較容易在該處附近卡住、進而將靜脈堵塞，血流回流不順，造成缺血；或是因為伴行的動脈因動脈硬化而將靜脈管徑壓縮，導致靜脈內血流動力出現不平順的情況。

比較重要的危險因子包括年紀在50歲以上、男性、高血壓、糖尿病，以及隅角開放型青光眼；其他可能因子還包括有口服避孕藥或是利尿劑，或是患者有血液疾病，因此導致血液黏稠度上升，也可能會誘發類似的病況。

▼眼球過早老化易得4大疾病（點擊下圖看清！👇👇👇）

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若視力在短期內急遽下降 請把握黃金治療時間儘早就醫

張庭嘉指出，當中心視網膜靜脈阻塞導致眼內缺血時，眼內將缺氧而刺激血管內皮新生因子大量產生。造成的視力威脅主要透過兩種方式達成，一是血管內皮新生因子刺激形成虹彩新生血管，進而產生新生血管性青光眼；另一則是血管內皮新生因子直接誘發黃斑部水腫。針對後者的治療，傳統的治療方式是施行黃斑部雷射或是玻璃體內注射類固醇，但是效果很有限，甚至會引起其他的後遺症。

目前醫學界最新的治療主軸，是在疾病的急性期進行血管內皮新生因子拮抗劑的玻璃體內注射，以便移除過多的血管內皮新生因子，而達到黃斑部水腫吸收的目的，以儘可能保全視力。每次注射的藥效大致可以維持1至2個月，使病患能度過疾病的急性期，減少後續造成視力持續破壞，而無法逆轉的情況發生。

台北市立聯合醫院陽明院區眼科提醒民眾，如果身體有多項危險因子存在，視力又在短期內急遽下降，請儘早就醫，以便在疾病發生的治療黃金期間，獲得最好的治療效果。

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