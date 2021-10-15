秋天早晚溫差大易關節疼痛？3招緩解用毛巾熱敷紓緩關節周圍肌肉

有時候會不會覺得自己的身體會做氣象預報，每次開始這裡痛那裡痛，就知道應該又是要下雨或是天氣要變冷了。台灣預防醫學醫師陳炯瑜指出，其實「氣候」也會影響關節疼痛，尤其秋天早晚溫差比較大，可能會讓血管收縮，血液循環變差，在這時候關節炎的症狀就容易變得更嚴重。
關節痛3個緩解方法（點擊圖片查看👇👇👇）
當覺得關節不舒服時，陳炯瑜分享三個可以緩解關節疼痛的方法：
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1. 熱敷：
如果關節不適，可以用毛巾熱敷或使用熱敷墊，幫助維持關節暖和，紓緩關節周圍的肌肉，比較能避免發生急性疼痛的問題。
2. 控制濕度：
如果家裡有抽濕機，可以把室內濕度控制在40至60%，也能幫助緩解關節不適。
3. 適度運動：
陳炯瑜說，適度且正確的運動方法，可以強化關節周圍的肌肉和韌帶，降低對關節的壓力，進而幫助保護關節、緩解疼痛。但因為每個人狀況不同，如果關節嚴重疼痛的話，建議運動前要先諮詢專業人員，可透過物理治療、注射治療等改善。
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