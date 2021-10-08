養生食療｜秋天乾燥易損傷肺部！營養師推介4大類食物滋陰補肺

「春夏養陽，秋冬養陰」。秋分後，夜晚漸長，氣候變得乾燥；雖還有暑熱，但天氣已漸漸轉涼。台灣營養師張尹瑄表示，秋燥容易損傷肺部，也因此中醫理論中，秋分養生著重於「養肺」，她特別推薦以下食物可以幫助補益肺氣。



張尹瑄指出，中醫學提及「秋天屬金，金為肺，白色入肺」，所以首選「白色食物」滋陰補肺，如梨、香蕉、檸檬、枇杷、杏仁果、白芝麻、百合、銀耳、蜂蜜及白蘿蔔等，都是常見的食材，可根據每日飲食指南酌量進食。

▼每日飲食指南（按圖看清👇👇👇）

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1. 水果類：每日建議2-4份。每份約一個拳頭大。

2. 油脂及堅果種子類：油脂3-7茶匙＋堅果種子1份。杏仁果約5顆，白芝麻約10g。

3. 蔬菜類：每日建議3至5份。百合很少當作蔬菜來源，且澱粉含量較高，須注意。銀耳又稱白木耳，常見銀耳蓮子湯。

4. 精製糖：每日熱量的10%，約40-50g。蜂蜜雖然營養豐富，但結構上跟其他精緻糖差不多，吃多了對身體也不好。

張尹瑄提醒，這些白色食物不止養肺，同時也含有多種營養素；防疫期間，民眾應選擇健康的食物，養好健康的自己，也別忘記多喝水，少吃辛辣，平日不妨進行擴胸運動，練習深呼吸，舒展肺部。

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