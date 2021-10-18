消委會｜60款餅乾含污染物基因致癌物 逾八成半高脂高鈉忌當正餐

相比起薯片、巧克力等零食，餅乾感覺上似乎相對健康，甚至部份人會以餅乾作為早餐食用。不過，消委會周一公佈最新調查發現，在60款預先包裝餅乾樣本中，當中有逾八成半樣本屬「三高」（高糖、高脂、高鈉），所有樣本均驗出含有在加工過程中所產生的污染物，包括基因致癌物環氧丙醇或丙烯酰胺。整體評分方面，冠華水泡餅最高分，評價高達五粒星，而福尚之品芝士味蘇打餅乾及Hokka評分表現最差，只有兩星半。

消委會最新調查發現，抽取市面上60款預先包裝餅乾樣本，結果發現全部均檢出在加工過程中產生的污染物，包括基因致癌物環氧丙醇或丙烯酰胺。（廖雁雄攝）

兩樣本脂肪含量相差7.4倍

消委會這次測試的對象為市面60種不同款式的預先包裝餅乾，當中包括威化餅、夾心餅、消化餅、瑪莉餅及梳打餅等。在總脂肪含量方面，檢測發現有33款餅乾的屬於「高脂」（每100克食物含超過20克總脂肪），當中總脂肪含量最高為福尚之品芝士味蘇打餅乾(總評:兩星半)，每100克含41.3克脂肪，60項樣本中總脂肪含量最低為么鳳士多水泡餅(總評三星半)，每100克含4.9克脂肪，兩者脂肪含量相差約7.4倍。

在鈉含量方面，檢測發現有13款餅乾屬「高鈉」（每100克固體食物含超過600亳克鈉），當中鈉含量最高的樣本為Arnott's的克力架(總評：四星)，每100克含1,090毫克鈉。以世衞標準而言，成人一日進食7塊該款餅乾，便已超過成人每日攝取上限的一半(2,000毫克鈉)。

檢測同時亦發現有27款餅乾屬「高糖」(每100克固體食物含超過15克糖)，糖含量最高的樣本為旺旺黑白配朱古力卷(總評：三星半)，每100克有42克糖，以世衞標準而言，成人進食半盒所攝入的糖份，便已佔成人每日攝取糖份上限約25%。

▼12款總評最高分餅乾（點圖查看👇👇👇 ）:

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▼消委會建議食用餅乾注意事項（點圖查看👇👇👇 ）:

大部份樣本含基因致癌物

除了逾八成半樣本屬「三高」（高糖、高脂、高鈉）外，檢測亦驗出56款樣本含有污染物氯丙二醇脂肪酸酯（3-MCPDE），含量介乎每公斤15微克至2,000微克，含量差距極大。據聯合國糧食及農業組織及世衞等多個組織報告指，長期攝入過量的3-MCPDE恐損害腎臟的功能、中樞神經系統，及影響雄性的生殖系統。

此外，檢測亦驗出54款樣本含環氧丙醇，介乎每公斤11微克至超過3,900微克。有研究指，環氧丙醇含神經毒性、抑制生育能力及腎毒性，同時亦是基因致癌物，世衞曾建議應減低攝取。

同時，檢測亦驗出55款樣本含環氧丙醇，含量介乎每公斤32微克至620微克，當中有七款樣本的含量超出歐盟準水平，包括百邦豆乳威化(總評:三星)、無印良品紅豆夾心餅(總評:三星)、Bancheta Digestives消化餅(總評:三星)及Hokka Cigar Biscuit(總評:兩星半)等。研究指，長期大量從膳食攝取環氧丙醇除了會引致生育及發育問題，同時亦是基因致癌物。

消委會又指，逾 7 成半樣本更同時檢出 3 種污染物環氧丙醇、氯丙二醇及丙烯酰胺。消委會建議當局能參考歐盟的做法，對薯條、薯片、餅乾及克力加餅等，有較高風險含過量丙烯酰胺的食物加入基準水平讓業界有參考水平可依，積極改良食品，以減低產品中丙烯酰胺含量。

▼同場加映，消委會早前曾檢測水果乾糖分含量，哪10款最低糖 ?（按圖👇👇👇）

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不宜以餅乾作正餐

因此，消委會亦就進食餅乾提出以下建議：

．餅乾宜作餐與餐之間的小吃，不宜作為正餐，應保持均衡飲食，進食不同種類的食物，減低因偏食而營養不均，亦避免攝入大量的污染物。

．留意餅乾的營養素含量，盡量揀選較低脂、低鈉及低糖的產品。

．存放餅乾在陰涼位置，避免陽光直射，吃完後應盡快將包裝密封，以免受潮。

．揀選餅乾時，可根據包裝上的產品描述、配料及營養標籤，揀選適合的產品。購買前應細心查看包裝是否完整，並留意食用期限，確保產品沒有過期。

▼同場加映，消委會早前檢測5款符合標準矽膠食物盒及摺杯（按圖👇👇👇）

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