耳水不平衡｜急劇頭暈沒先兆平躺難紓緩 兩類食物恐令病情惡化

突然一場猝不及防的頭暈，隨時是耳水不平衡作怪。事實上不少藝人如曹永廉、鄭秀文等亦曾飽受耳水不平衡的困擾。雖然耳水不平衡最主要的症狀是頭暈，不過頭暈有時卻未必與耳水不平衡有關，到底兩者該如何分別？耳水不平衡又到底能否根治及如何預防呢？

鄭秀文曾因病情取消演唱會

不少藝人過去均曾經飽受耳水不平衡的困擾，當中鄭秀文曾因此需要取消跨年演唱會，Dada陳靜更曾因此需要停工一年，而龔嘉欣亦曾在拍劇期間臨時需要入院接受治療。

據耳鼻喉專科醫生何的煒介紹，耳水不平衡成因未明，不過患者在日常生活方面，也有值得留意的地方，當中飲食習慣也有可能加重病情。事實上，很多不同的疾病均可使人頭暈，例如貧血、高血壓、低血糖、中風等，但現實生活中的頭暈患者十中之九並不能夠找出一個確實的病因。

▼曾患耳水不平衡的藝人，當中鄭秀文更曾此取消跨年個唱（點擊下圖看清！👇👇👇）：

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頭暈的原因

據何的煒醫生介紹，人體的平衡系統由小腦作為核心，並透過眼睛、內耳和肌肉及關節內的本體感受器官所組成。這四大器官，只要任何一個出現問題，便可產生暈眩。

▼耳水不平衡與頭暈的分別（點擊下圖看清！👇👇👇）

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頭暈一定是耳水不平衡嗎？

很多人都認為頭暈就是耳水不平衡，但何的煒醫生表示這其實是誤解。他指出，不少疾病都會出現頭暈的症狀，常見的內耳疾病有耳石症（俗稱耳石移位，Benign Paroxysmal Positional Vertigo，BPPV）、前庭神經炎、急性迷路炎，和梅尼爾氏症（Meniere' s disease），也即是俗稱的耳水不平衡。這些疾病成因各有不同。但普遍來說病徵都是突發性的頭暈，而且還是「天旋地轉」地暈。

▼耳石移位知多啲（點擊下圖看清！👇👇👇）

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什麼是耳水不平衡？

何的煒醫生指，內耳可以分為前庭和耳蝸，前者負責平衡，後者負責聽覺。左耳和右耳的前庭系統，必須完美地協調，才能使身體得到平衡。前庭內有膜狀的囊，裡面充滿着淋巴液體，就像充滿着液體的氣球一樣。

耳水不平衡的患者的問題，在於內在淋巴（endolymph）系統膨脹，造成內淋巴液體過剩，內耳壓力上升。不過現時為止，這個病的成因還是未明。

當中，絕大部分頭暈症狀和耳朵並無關係。當患者出現頭暈症狀，醫生會透過問診，及詳細身體檢查，決定病人是否為緊急的情況，例如中風。假如臨床上有懷疑，會建議作電腦掃描或磁力共振檢查。

▼同場加映，止暈穴位及按壓方法（點擊下圖看清！👇👇👇）

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耳水不平衡的症狀

耳水不平衡為一種慢性疾病，會慢慢地破壞內耳。它是一個臨床的診斷。其症狀有頭暈、耳鳴、耳塞、耳脹和聽力下降，一般還會伴隨反胃的感覺。



耳水不平衡發作時，頭暈可以來得很急，沒有任何先兆。何的煒醫生形容，患者會感覺處身在大海翻滾着的船上，完全站不著腳。即使躺在床上不動，仍然覺得身體會不由自主地旋轉，頭暈會令患者除了臥床以外，甚麼都做不了，還會伴隨反胃感覺，而每次的不適普遍會維持數分鐘至兩、三個小時不等。

此外，患者可出現間歇性的聽力下降。當患者和別人對話的時候，時而清楚，時而模糊，長遠來說，聽力只會每況愈下，變得更差。

在每一次發病與發病之間，除了耳鳴之外，患者還會出現耳塞、耳脹等症狀。雖然梅尼爾氏症病人會反覆地頭暈，但要留意，患者每一次頭暈，不應超過12小時。

▼部分引致眩暈成因（點擊下圖看清！👇👇👇）

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生活習慣影響

生活方面，患者在生活上，可作出一些調節，例如少吃鹽，及含咖啡因的食物及飲品（朱古力和咖啡）等。這些食物或會間接令內耳淋巴系統壓力上升，使病情惡化。建議患者可做一些增強平衡力的運動，例如太極，以改善病情。

耳水不平衡的治療

何的煒醫生提到，患者發病時，醫生首要是紓緩病者的暈眩和嘔吐。患者普遍需要臥牀休息，直至暈眩改善為止。即使前庭抑壓藥物（止暈藥），和止嘔藥，可有效控制病情，不過現時還未有一種藥物，可以完全根治耳水不平衡；而服用利尿藥，可減低內淋巴系統壓力，或能減低發病頻率。

假如口服藥物未能有效改善頭暈，可考慮於中耳注射類固醇藥。有研究指出，類固醇藥能有效減低頭暈的次數。不過有一小撮病人，即使有服藥和打針，依然經常頭暈，就可考慮破壞性內耳手術，把前庭神經線切斷，或把內耳淋巴液引導。不過要注意，手術有機會令僅餘的聽力變得更差。