急救穴位｜頭痛昏倒暈車浪7大急救穴位　胳肋底係救心丹治心痛？

頭痛、頭暈、牙痛、心口痛、低血壓、心跳急促等突如其來，總令人措手不及！無論自己或身邊人突然出現身體不適，應該如何處理？中醫學上便可透過按壓穴位來紓緩，大家不妨學懂以下七個常用的急救穴位傍身，以備不時之需，緩解不適。

突如其來的不適，嚴重的當然要就醫或送院，但等候診治期間也想緩解不適？註冊中醫師李顯揚便分享了7個常用的急救穴位，專治頭痛、胃痛、牙痛、高血壓等問題。

頭暈按穴，有助紓緩不適。（carolinahdzz/unsplash）

1. 頭痛、昏厥：人中穴

常聽說若有人暈倒或昏厥時可按「人中穴」幫助甦醒，真的有效嗎？李醫師表示，人中穴是中醫十分常用的急救穴位，針對昏厥或頭痛較有用。當身邊有人暈倒的確可按人中穴，有助刺激患者，使其甦醒。

▼人中穴位置：（按圖👇👇👇）

2. 高血壓、頭昏腦脹：勞宮穴

當情緒過分高漲，如生氣、暴怒或激動，會令血壓急劇上升，引致頭昏腦脹、心跳急促等，而勞宮穴有助紓緩這些症狀。

▼勞宮穴位置：（按圖👇👇👇）

3. 頭痛、胃痛和牙痛：合谷穴

身體痛症不時出現，李醫師推介的合谷穴正正針對紓緩痛症，尤其是頭面部、牙痛。除了痛症，合谷穴亦有一定調理腸胃的功效，有助緩解腸胃不適，例如消化不良、胃脹及胃痛等。

▼合谷穴位置：（按圖👇👇👇）

4. 屙嘔肚痛：內關穴

腸胃不適是都市人通病，腸胃炎例如嘔吐、肚痛等可按壓內關穴。而內關穴亦對心跳急促、暈車浪及心胸部不適有一定紓緩作用。

▼內關穴位置：（按圖👇👇👇）

5. 心絞痛 ：極泉穴

當心口翳悶或心絞痛，即心口位置強烈絞痛至有欲死感覺，甚至背脊亦出現疼痛，嚴重的話左手也會感到放射性疼痛。當出現相關症狀時應盡快刺激極泉穴，極泉穴是另類 「救心丹」可緩解證狀，按壓以外亦應盡快送院處理。

▼極泉穴位置：（按圖👇👇👇）

6. 低血壓、頭暈：百會穴

百會穴位於頭頂正中央，是身體最高的穴位，為全身之氣匯流處，有助緩解低血壓、頭暈、精神疲勞。

▼百會穴位置：（按圖👇👇👇）

按頭部穴位有助改善身體不適，適合大部分人士，不過，部分人士如糖尿病、心臟病患者則要特別注意，避免按壓頭部。

▼不宜按頭部穴位的人士：（按圖👇👇👇）

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7. 皮膚出疹：湧泉穴

秋冬天，皮膚特別乾燥痕癢，有部分人更會出疹，痕癢難受，湧泉穴便可紓緩皮膚出疹不適。

中醫認為，人體主要有十二經脈，湧泉穴是一個腎經的穴位，按壓湧泉穴有助滋養腎水，將氣血引下，有助紓緩頭脹痛、皮膚出疹、失眠等症狀，甚至對身體發炎也有一定幫助。

▼湧泉穴位置：（按圖👇👇👇）

▼按壓足部穴位的注意事項（按圖👇👇👇）

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如有危急不適，除了按穴外，亦要馬上送院或求診治理。

註冊中醫師李顯揚（受訪者授權提供）

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