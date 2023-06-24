氣虛體質｜面無血色四肢無力易頭暈　7款養生食療改善易倦煩惱

夏天天氣侷促又悶熱，如果平日容易感到疲倦無力，甚至出現頭暈症狀，這一切都可能是由氣虛所引致。要明白氣虛對身體的影響，先要理解「氣」對人體的重要性。中醫集合古代哲學的觀念，認為「氣」是構成萬物的基本物質，分為「先天之氣」及「後天之氣」：「先天之氣」源於父母藏於腎；而「後天之氣」則由日常飲食及生活模式所形成，兩者結合則組成流動全身的「氣」，用於連接及影響體內各個器官，幫助推動及維持五臟六腑的運作。當體內的「氣」運行出現紊亂，就會造成氣虛，誘發不同的健康問題。

氣虛影響身體不同部位 面無血色者要注意！

氣虛泛指身體元氣不足，可以因為發育不健全的先天性血氣不足，或後天的不良飲食習慣造成元氣過度損耗，繼而引發各種健康問題，常見症狀包括四肢無力、容易頭暈、嗜睡。從外觀上分辨，氣虛者多數面無血色、嘴唇蒼白，經常露出倦容。由於氣滯血瘀、血液運行緩慢，氣虛者大多怕冷、容易心悸、抵抗力下降，嚴重者甚至會出現貧血。



一般而言，女性會較男性更易有氣虛體質，主要因為月事、懷孕、產子均會消耗氣血，再加上部分女士愛瘦成癮，不停節食減肥，使身體難以產生足夠氣血維持運作，長遠會形成月經失調，令氣虛情況惡化，嚴重者有機會導致不育。

而對男士而言，氣虛則有可能加速生殖及泌尿系統的退化，甚至造成早洩、不舉等症狀。故此，不論男女，補足血氣都是維持身體健康的不二法門。在中醫臨床診斷上，將氣虛分為以下五種，包括：心氣虛、肝氣虛、脾氣虛、肺氣虛及腎氣虛，對身體造成不同程度的健康影響，嚴重者甚至會有更高機率患上內臟下垂的疾病，如：子宮下垂、胃下垂等，大家必須提防！

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脾胃是身體主要負責消化及吸收營養，氣虛人士大多脾胃出現健康問題，導致身體未能攝取足夠能量去運作，氣不足自然會出現易倦、腸胃不適等症狀。要改善氣虛體質最重要的就是補氣、補脾胃，以減少體內氣滯血瘀。良好的生活習慣有助補足元氣，包括每星期進行至少３次的身體訓練如慢跑、踏單車，每晚睡前以右手搭左手掌順時針圍繞肚臍輕柔地按壓十分鐘，能有效調理氣虛。

飲食方面，氣虛者應多進食甘溫補氣、開胃健脾的食材。常有聞人參是「補氣的聖藥」，能補足五臟之氣，但必須配合病人當刻的身體狀況及體質用藥，否則會適得其反，對身體造成更大傷害，建議最好由專業中醫師處方食用。因此，建議將性質比較溫和的補氣食加入日常膳食或湯水中，以達致長期的補身功效，當中包括各種根莖類或性味甘溫的食物如淮山、土豆、紅蘿蔔、番薯、南瓜、栗子、白米、北芪、海底椰、大棗、薑等。另外，避免進食過多冰涼寒冷、破氣及傷脾胃的食材，例如生魚片、手搖冷飲、西瓜、白蘿蔔、大頭菜、大蒜、胡椒、芥菜、柚子、山楂等。

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