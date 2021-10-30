瑜伽動作｜穿針式化解頸部肩膀僵硬　簡單2步驟更可雕塑腰部線條

大多數人肩頸痠痛是因為長期姿勢不良、缺乏運動、血液循環不良所導致的。因為長時間維持一個姿勢，會讓肩頸的肌肉一直處於緊繃狀態，無法休息導致缺氧、缺血而僵硬。



頸部長期處在緊繃狀態，便會引發病灶，像是肌肉拉傷、肩頸痠痛等。以下教一招瑜珈動作，可以有效解除肩膀、頸部的痠痛及緊繃，而且對身體還有其他好處喔！

▼瑜伽穿針式好處、步驟（按圖看清👇👇👇）

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穿針式對身體的好處

- 消除頸部、肩膀僵硬

- 提升臟器機能

- 雕塑腰部線條

- 調整歪斜的脊椎



瑜珈「穿針式」這樣做

預備姿勢：四足跪姿

步驟一：將右手貼地，在左手後方伸直，右肩及頭部側面踫地，脖子和頭呈現放鬆狀態，臀部與膝蓋成一直線。

步驟二：緩慢地反覆呼吸，呼吸5次後換另一隻手，也以相同的方式進行。

進階動作：逐漸熟悉動作後，可將左手伸向頭頂，加深肚子與腰部一帶的扭轉。

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