口腔護理｜吞嚥能力40歲後逐漸退化？常口渴、易嗆到口腔開始弱化

經常感到口渴，飲食容易嗆到，要小心可能罹患口腔衰弱症！台灣台北醫大口腔衛生學系主任周幸華指出，口腔衰弱症是許多長者容易面臨的疾病，若是輕忽恐引發嚴重的吸入性肺炎，甚至導致死亡。



根據台灣國健署統計，台灣65歲長者，平均每10人就有1人患有輕度以上吞嚥障礙。周幸華說，隨著年齡增長，口腔肌肉群及吞嚥肌肉群也會衰老，一般平均在40歲以後會逐漸退化。當口腔開始弱化，經常表現如感到口渴，飲食容易噎到、嗆到，用餐時飯菜掉滿桌，口臭變嚴重，甚至口齒不清等小狀況，民眾常會誤以為是一時不慎造成，進而忽略是口腔開始弱化的徵兆。

▼7大口腔癌前病變警號（按圖了解👇👇👇）

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周幸華表示，缺乏照護的口腔會有口臭、舌苔厚等情形，許多民眾也會出現唾液分泌減少，牙齒所剩無幾無法使用等問題。但事實上，這些都可透過及早的口腔照護避免。

台北醫大口衛系助理教授劉如芳強調，民眾的牙齒脫落、牙周病、齲齒及吞嚥肌失能等問題都與口腔衰弱症相關，一時不察可能引發營養不良、吸入性肺炎等併發症，而肺炎已常年名列台灣人十大死因，其中吸入性肺炎更是常見病因，民眾在飲食時嗆到，口咽分泌物流到氣管，導致病菌侵犯肺部進而引發肺炎也不少見，但事實上，只要避免口腔衰弱症就可大幅降低風險。

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根據外國研究指出，高齡者的吞嚥障礙比例，在居家社區達10%，一般醫院達12至20%，而在護理之家等長照機構更高達5成長者，都有吞嚥困難等問題，這些問題都可透過及早治療而避免。為呼籲民眾重視口腔衰老預防議題，台北醫學大學口腔醫學院與日本廣島大學口腔保健疫學科，日前共同舉辦「國際高齡口腔照護AR/VR工作坊」，現場示範透過AR及VR訓練學員照護民眾的口腔衛生，包括刷牙、擺位以及避免嗆咳等技能。

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