口腔細菌｜脷苔多菌易流感蛀牙菌多易中風？學懂4式口腔操助抗菌

撰文： 關頴琪 最後更新日期： 2021-02-08 21:30

口腔細菌多，不但容易令人患上感冒、減低感冒藥的成效，不同的菌種更會增加不同疾病感染的風險。因此，保持口腔衞生，是守住健康的一道防線。日本節目《林修の今でしょ！講座》請來日本專家教授解構如何透過口腔運動，減少口腔內的細菌，遠離疾病。

日本節目《林修の今でしょ！講座》請來牙科診所的院長堀滋先生，解釋口腔細菌如何增加患病風險以及正確的刷牙方法（節目截圖）

舌苔厚口腔細菌多，也可能影響感染新冠病毒的機會？日本節目《林修の今でしょ！講座》請來牙科診所的院長堀滋先生，解釋口腔細菌如何增加感染風險，以及正確的刷牙方法。

堀滋先生提到神奈川齒科大學的最新研究發現，口腔細菌會增加蛋白酶的數量，脷苔中便存有大量蛋白酶，蛋白酶有助病毒活化，令人體更易受感染。新冠病毒的感染過程同樣需要蛋白酶。雖然目前仍在研究當中，但清理舌頭上的細菌，無疑有助預防病毒感染。

▼同場加映：舌苔的顏色多寡，其實都有助你了解自己的身體狀況，按圖看如何從舌頭表現判別自己的體質（按圖了解👇👇👇）：

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口腔細菌多 增患流感風險

根據日本大學醫學部的研究顯示，口腔中的細菌所釋放的毒素，幫助感冒菌繁殖。因此，當口腔內存有大量的細菌，會令感冒菌變得更強，增加患上流行性感冒的風險，亦會降低感冒藥的藥效。而沒怎麼刷牙的人口中，更約有4000-6000億個細菌！而其中含蛀牙菌種較多的人，中風的機率更高；至於牙周病菌種較多，比如是牙齦紫質單孢菌（porphyromonas gingivalis），會令周遭原來無害的細菌都一併惡化，更會增加患失智症的風險。

看舌頭知口腔細菌多定少？

▼平常舌頭習慣頂上還是向落，原來暗示了口腔細菌的多寡？（按圖了解如何分別和改善方法👇👇👇）：

保持口腔濕潤助抗菌

當口腔維持在一個乾燥的狀態，細菌就會更容易滋生，要讓口腔保持濕潤，就要靠我們的舌頭防護，尤其是現時長期戴口罩。平常自然地舌頭向下，從口吸入的空氣就連同細菌和灰塵進入身體，更會令口腔變得乾燥，成為細菌滋生溫床。相反舌頭若習慣頂着上顎，不但有助生津，更能減少吸入細菌。

▼快來學做口腔操，改變舌頭位置，減少口腔細菌的數量！（按圖了解如何分別和改善方法👇👇👇）：

為了改善舌頭位置，堀滋先生介紹大家做一套「a」「i」「u」「be」口腔操，建議大家在洗澡等空餘時間重複30次，改變舌頭位置。在場有兩位原本舌頭向下的嘉賓重複動作4次後，舌頭回到上顎正確的位置。

5點刷牙注意事項

除了改變舌頭位置，刷牙維持口腔清潔也十分重要，刷牙時還要刷舌苔，堀滋先生提出了5點刷牙時的注意事項，和如何正確刷牙：

1. 刷牙的時候要閉上口 順便可以鍛鍊口部的肌肉

2. 和家人分開刷牙的時間 減少飛沫傳染

3. 漱口時要彎下腰 漱口時緩慢地吐水，避免水花四濺

4. 牙膏要分開使用 要麼是取牙膏時避免觸碰到牙刷，要麼是先把牙膏擠到手背

5. 使用牙刷套 避免自己牙刷的刷頭碰到其他人的

▼按圖了解正確的刷牙方法👇👇👇

▼除了刷牙的時候要注意，去廁所都不能掉以輕心，為免病毒傳染，有些步驟有助防疫，但你可能一直都做漏了！專家有什麼建議？（按圖逐一詳解👇👇👇）

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資料來源：《林修の今でしょ！講座》、日本大學醫學部、香港中文大學、《林修の今でしょ！講座》口腔操