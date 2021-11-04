中醫治療｜「軟骨傷」手法助關節復位、針灸有效各類內科疾病

大家有發現嗎？其實許多香港人的大小病痛都集中在腰間位置 — 腰酸背痛不在話下，胃痛、消化不良等問題也十分常見，女士還同時受經痛、月經不調等問題困難。遇上這些病痛，有人嫌忙、有人怕痛，每次熬過就算，從不去正視問題；結果周而復初，令病痛更難斷尾。

事實上，簡單的中醫手法和調理便能輕鬆根治問題。醫師Easy邀請到余小鎮醫師及高學漁醫師，分別介紹鮮為人知的「軟骨傷」手法，並拆解針灸如何有效治療內科疾病。

許多香港人的大小病痛都集中在腰間位置，包括腰酸背痛、胃痛、消化不良、經痛、月經不調等。（圖片：renyitang）

獨門「軟骨傷」 溫和手法治關節新傷舊患

低頭族、坐姿不良和缺乏活動都有機會引致肩頸腰痛，忽視不理或會影響日常生活。大眾一般會選擇按摩、推油，有些則去「啪骨」，希望有助鬆一鬆筋骨；但如果手法不夠正宗，有機會造成嚴重健康問題。其實，在香港有一種較為少人認識的中醫理療手法，稱為『軟骨傷』；著重引導關節自行復位，受傷風險低，治療過程輕鬆，適合怕痛人士。

余小鎮醫師指出，「相對於使用頓挫力去扳腰頸的『硬骨傷』，『軟骨傷』手法相對柔和，不會使用爆發力。。而且流派眾多，其中一個門派稱為『結構治療』，當中的診斷和治療模式較為獨有。」

軟骨傷手法柔和，著重引導關節自行復位；治療過程輕鬆，適合怕痛人士。（圖片：commonhealth）

憑骨位高低及肌肉張力 找出痛症根據

余醫師表示，中醫進行治療前，會先透過「望聞問切」了解病情。「縱使病人受腰痛困擾，都未必完全由腰部問題引致；要作全面診症、仔細觀察，才可找出真正的根源。例如哪個位置的骨骼有高低不一、左右不對稱等異樣；再透過觸診，進一步得知肌肉張力是否正常。」

治療方面，軟骨傷手法不會出現跌打、推拿的「按」、「推」、「揉」、「擦」動作。其主要協助病人擺出各種姿勢，然後輕輕給予壓力刺激，令骨骼和肌肉逐步自行復位。

醫師會先觀察病人哪個位置的骨骼有高低不一、左右不對稱等異樣；再透過觸診，進一步得知肌肉張力是否正常。（圖片：saiseikai）

除了能處理骨骼、肌肉相關的痛症之外，軟骨傷亦對治療慢性、婦科等內科病症尤其有用。「不少長期胃痛或經痛的情況，其實是因為胃、腸或子宮受到腹部肌肉、其他部位肌肉的直接或間接拉扯，導致相關臟腑的功能異常。」他解釋，「以軟骨傷手法治療有非常明顯的效果，經痛問題更即時得以解決。」

不少長期胃痛或經痛的情況，其實是因為腹部肌肉、其他部位肌肉的拉扯，導致相關臟腑的功能異常。（圖片：Shutterstock）

中醫著重從根本治療 針長粗幼依體質而定

雖然近年愈來愈多香港人懂得以中藥調理身體；但普通傷風感冒時，還是會貪方便而選擇西藥。西藥副作用較多，令日後調理需花更多時間；而且部分健康問題根源深層，例如經痛，與其亂食止痛藥或營養補充品，不如借助針灸等中醫理療方法，從根本治療，才是最明智之選。

說到針灸，不少人想到粗粗的針便打退堂鼓。事實上，針灸使用的針有粗幼長短之分，並根據病症、身體狀態去決定所用的針。高學漁醫師指出，治療內科或身形較為瘦小的病人，通常會使用比頭髮更幼的針。而且他強調，經驗豐富的醫師會在針灸過程確保病人不會感到痛楚，「如果病人覺得痛或感覺太大，會令肌肉繃緊，反而影響治療效果。」

針灸使用的針有粗幼長短之分，並根據病症、身體狀態去決定所用的針。治療內科或身形瘦小的病人，通常使用幼針。（圖片：cmu.edu.tw）

針灸治經痛等內科疾病 病人無痛效果更佳！

治療內科疾病前，高醫師會先透過「望、聞、問、切」診症。他以經痛、月經不調為例，病人一般都有痰濕重、瘀血、寒氣重等情況。「痰濕有礙脾胃吸收，令體內能量不足；瘀血令血氣運行不暢順，子宮便會不適；再遇寒涼，對需要保暖的子宮極之不好，自然會引起各種問題，例如經痛、經血過多等。」

針灸治經痛，以排出寒氣為主，但落針部位並非在小腹，而是在足部和手掌。「針有助調氣。落針後，氣會在體內自我流轉；一旦病人有脹感，醫師應微調針的力度、角度及深度，使病人的注意力不會放在落針位置，有助氣流轉更佳。」他笑指，如果病人睡著，效果更好。

一旦病人有脹感，醫師應微調針的力度、角度及深度，使病人的注意力不會放在落針位置，有助氣流轉更佳。（圖片：hk01）

每節針灸一般至少45分鐘，感覺敏銳的病人會感受到氣從落針位置排出。高醫師解釋，針灸輔以中藥對治療經痛問題最為有效。「針灸主力排出體內寒氣，而中藥則負責暖宮。」如果在經期期間進行針灸治療，療效更為顯著，「病人可即時感受到療效。」他亦提醒，病人在中醫的幫助下，自己日常亦要少吃寒涼食物，才夠確保健康。

長期舊患及黏連情況 針灸效果尤其突出

針灸能有效解決經痛問題之外，也可治療關節舊患。關節組織深層、血液循環較差，受損的部位通常難以單靠物理治療根治，尤其一旦關節錯位的位置出現黏連情況，單純靠手法治療可能不足夠。但針灸能深入而直接刺激患處，有效疏通氣血，促進復原，更能夠將黏連的組織或肌肉鬆開。配合軟骨傷手法，即可逐步將關節導正並復位。

針灸能深入而直接刺激關節患處，有效疏通氣血，促進復原，更能夠將黏連的組織或肌肉鬆開。（圖片：health.tvbs）

軟骨傷既能處理骨傷和內科，可謂不少香港人的福音。除了有病痛時要治療之外，平日亦應定期配合中藥及針灸調理，身體自然強健。