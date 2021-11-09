前列腺肥大｜1晚7次夜尿屬身體求救警號！5個生活小細節改善夜尿

1夜7次郎，對於許多上年紀的男人來說，這可不是件開心的事，夜裡頻頻起床上廁所，如果一個不小心，還可能跌倒骨折，醫師提醒，夜尿是身體警訊，主要原因為前列腺肥大，但也可能因為心臟病、糖尿病而導致排尿次數增加，不可不慎。



夜尿影響生活品質 多數男性未積極就醫

近幾個月來，60多歲陳先生夜間經常起床如廁，1晚3、4次，睡眠品質極差，另一半也睡不好，在妻子陪同下就醫，檢查發現為前列腺肥大，體積為原本的6倍大，有如一顆棗子，嚴重擠壓膀胱容積，無法正常積尿，以致頻繁夜尿。

台灣台北醫學大學附設醫院泌尿科主治醫師顧芳瑜表示，如果晚上必須起床如廁2次以上，影響睡眠，就符合「夜尿症」定義，具統計，全台灣40歲以上男性中，超過4成有這方面困擾，但常因男性尊嚴，而未積極就醫。

夜尿不是病 卻可能是疾病徵兆

顧芳瑜說，夜尿本身並不是疾病，例如睡前喝了一大杯汽水、可樂，夜裡就必須起床上廁所，但如果經常夜尿，又找不出理由，就必須視為健康警訊。造成夜尿的4大疾病，分述如下：

▼造成夜尿4大疾病（按圖看清👇👇👇）

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1. 抗利尿激素分泌不足，導致睡眠期間身體製造的尿量過多。

2. 前列腺肥大，進而擠壓膀胱導致儲尿能力低下。

3. 患有心臟病、糖尿病等內科疾病，導致排尿次數增加。

4. 罹患睡眠窒息症（又稱睡眠呼吸中止症），血液濃度降低導致心臟缺氧，為降低心臟壓力，以致腎臟排出尿液，進而減少血液容積。



顧芳瑜表示，造成夜尿的4大疾病原因中，以前列腺肥大最為常見，上了年紀的男性常有夜尿、頻尿、尿不出來等困擾，台灣健保資料顯示，全台灣前列腺肥大患者超過140萬人之多。

前列腺肥大應積極治療 5個小細節改善夜尿

前列腺肥大患者如果未能妥善治療，除了夜尿，還可能出現血尿、尿道堵塞等情況，嚴重時，因為尿液逆流引發腎水腫，腎功能變差，還可能必須終身洗腎。在治療上，早期前列腺肥大患者應規律用藥，如果影響日常生活，就必須考慮手術，顧芳瑜建議，排尿障礙患者應積極就醫，在醫師評估下，選擇治療方式。

顧芳瑜提醒男性，應該多關心自身狀況，如果有夜尿困擾，除了藥物控制，日常生活只要注意這5個小細節，也有助於減少夜尿。

1. 睡前6小時減少水分攝取。

2. 睡前無論是否想上廁所，一定要上廁所。

3. 晚上起來如廁後，避免再飲水。

4. 睡前不要喝含咖啡因的飲料。

5. 中午休息時間，最好可平躺身體，幫助白天排尿。



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