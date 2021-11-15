冷鋒殺到｜氣溫急降易有溫差疲勞　日專家教8招助輕鬆入睡

一股冷鋒近日殺到香港，受天氣轉凍不少人也多在被窩中取暖，但有否發現自己在轉季期間常失眠，又或是睡眠狀態較差？日本一專家最近指出，如果溫差太大其實很可能會出現溫差疲勞，因為失眠而造成頭痛、疲倦之餘，更有人會全身乏力。專家續稱，營造理想的睡眠環境是非常重要，有效改善失眠。



《日本電視台》近日邀請專家大談溫差疲勞的問題，原來當一日溫差超過攝氏10度，就會出現溫差疲勞，即是因溫差太大，自律神經為了調整體溫而導致失調，令身體出現疲勞、血液循環差、肩頸痠痛、頭痛、頭暈、全身乏力等症狀。

世田谷區內科及神經內科診所院長久手堅司指出以下10項情況有4項或以上出現過，即表示身體已出現溫差疲勞。

▼溫差疲勞自我測試（按圖👇👇👇）

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1. 難適應夏天的暑熱和冬天的寒冷

2. 長時間逗留在恆溫的環境

3. 只要換季，身體就變差

4. 從寒冷走到溫暖環境，臉頰易發熱

5. 易水腫、新陳代謝較差

6. 手腳易感到冰冷

7. 無論睡覺時或起床狀況不佳

8. 浸浴時需要很長時間才令身體從內部感到溫暖

9. 長時間使用電腦、電話（每日接觸3小時以上）

10. 肩頸感酸痛



8招營造理想睡眠環境助入睡

久手堅司指出，如果出現「溫差疲勞」，可以透過以下3大對策改善問題：

+ 4

1. 減低溫差



大部份人疫情下留在家中，換冷暖氣的次數增多，應準備外套在寒冷時穿上，以防體溫差太大。

2. 浸浴



浸浴令身體變暖最有效的方法，同時舒緩疲勞，用攝氏38至40度熱水浸10至15分鐘即可。

3. 伸展耳垂



伸展耳垂有助改善血液循環及調整自律神經，首先在耳垂上方位置向外拉5至10秒，然後放鬆，再重複動作數次或上下移動耳朵，令耳朵得到放鬆。

▼同場加映：拉耳仔有幾好（按圖👇👇👇）：

+ 10

另外，和洋女子大學准教授水野一枝表示，在寒冷天氣無法入睡，主要原因是因核心體溫沒能下降所致。因此，她分享了5大對策，以助營造出理想睡眠環境，幫助入眠。

▼5大對策營造理想睡眠環境（按圖👇👇👇）：

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1. 下降核心體溫

核心體溫未能下降難入眠，所以先從人體末端，即手腳皮膚表面散熱，建議短暫伸出手腳，幫助入眠。若手腳易冰冷人士避免散熱，以保持手腳皮膚溫度。

2. 不應蓋上太多被子

越多被子雖可以加暖，但同時阻礙轉身，影響睡眠質素。

3. 注意床單材質

大部份人可能在四季使用100%純棉床單，有人在冬天使用同樣材質也感寒冷，

建議使用主材質是棉，同時加入紗布、褢起毛材質床單，材質越柔軟，越易感暖和。

4. 穿寬鬆襪子

如穿上襪子睡覺或感太熱，人會無意識脫襪，其實只要襪子不太緊，可直接穿著睡。

5. 注意房間溫度

室溫低於攝氏10度會對心臟造成負擔，建議使用暖氣提高室溫。

▼同場加映：6個安神助眠穴道（按圖👇👇👇）：