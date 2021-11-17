氣血不足｜久坐不動容易令抵抗力變差？從身體8個部位看出端倪

即使睡很久了還是累嗎？其實，現代人因為長期坐在辦公室，久坐不動，導致就容易出現氣血不足的問題。



如果長期氣血不足，身體的抵抗力會變差，會讓你容易生病、無精打采。

▼氣血不足從8個部位看出端倪（按圖看清👇👇👇）

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如何知道自己是否氣血不足呢？其實你可以透過身體的幾個部位，就能初步判斷。

一、眼睛：眼白的顏色變得渾濁、發黃，有血絲。

二、皮膚：皮膚粗糙、沒光澤、發暗、發黃、發白、發青、發紅、長斑。

三、指甲：指甲上出現縱紋，說明氣血兩虧，出現透支。

四、睡眠：入睡困難、易驚易醒、夜尿多、呼吸深重或打呼。

五、手指：手指指腹扁平、薄弱或指尖細細的。

六、頭髮：頭髮乾枯、掉髮、頭髮發黃、發白、分叉。

七、牙齦：牙齦萎縮代表氣血不足，而且牙齦顏色多為淡白色。

八、手的溫度：手心偏熱或者出汗或者手冷。

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養好氣血「4多2少」飲食守則

想養好氣血，還有一點很重要的一點就是從飲食中攝取。建議可以多從天然食物中補足蛋白質、鐵質，因為鐵在人體內與蛋白質配合，共同執行細胞內的生化反應，使體內重要的生理功能正常運作，或是遵循補血養腎的原理。

1. 多補充蛋白質：一般而言過度減肥的人，或是營養不均衡的人，容易有落髮現象。建議可以多補充優質蛋白質，蛋白質是製造毛髮的主要營養素，是預防落髮的首要原則。如蛋、魚、雞肉、滴雞精等。

2. 多吃綠色食物：綠色食物主入肝，可幫助補足養肝血。如：深綠色蔬菜、菠菜、番薯、青豆。

3. 多吃入腎食物：黑色的食物，在中醫上看來是最可以「養腎」、「補腎」的食物。如：黑木耳、髮菜、海帶、黑豆、黑芝麻、烏骨雞、桑椹。

4. 多吃含鐵質食物補血：動物性鐵質如鵝肉、鴨肉、瘦肉、生蠔等貝類；植物性鐵質如皇帝豆、紅豆、黑芝麻、紅莧菜。

5. 少生冷的飲食：脾胃也是生氣血的重要來源，然而脾胃喜歡處在「溫暖」的環境，如果常吃冷飲、生食，就會像是澆了一盆冷水在脾胃上頭一樣，會澆熄脾胃的能量，加重脾胃的負擔，就無法生成足夠的氣血了！

6. 少吃甜食：甜生痰，若食用過多易加速體內痰濕情況，使得氣血無法順利運行。

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