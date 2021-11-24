保暖｜頸肚腳6大部位唔凍得！腳浸熱水加艾葉生薑助血循環最有效

近日天氣轉冷，又到禦寒衣物出動的時間，不過穿得多未必能保暖，有中醫師指6大人體部位需要特別注意保暖，避免受寒氣入侵以及其他疾病。



人體有6個部位主控身體機能的運作，包括頸部、肩膀、背部、肚臍、膝蓋及腳底。台北慈濟醫院中醫部主任陳建霖指出在冬天時，這6大部位更要特別注意保暖，即使急降，也可以保持健康的身體機能。

▼人體6大部位要保暖？（按圖👇👇👇）

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1. 頸部

頸上有風池穴、風門穴和風府穴，是寒邪最易入侵的地方，建議戴圍巾擋住風寒。

2. 肩膀

肩膀受寒就會痠痛，建議睡覺時最好被子能蓋住肩膀，維持溫暖。

3. 背部

背部主身體的陽氣，是將陽氣輸送到身體各部位、溫經散寒的重要部位。一旦受寒，肺部就容易虛弱，引發咳嗽及各種頸椎疾病，還易使月經失調，產生經痛、腰痛等症狀。因此，冬季最好能加上披肩，或是穿著背心，加強背部保暖，守住體內陽氣，有效避免寒氣入侵身體。

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4. 肚臍

肚臍一旦受寒就容易腹瀉，產生腸胃問題，所以要穿著肚臍保暖的衣物，睡覺時也要注意蓋住肚子，尤其是小朋友容易踢被子，可考慮圍上肚兜，保暖肚臍。

5. 膝蓋

女生冬天有時也會穿短裙，受寒的膝蓋會變得僵硬痠痛，所以可用衣物及毯子保暖膝蓋。

6. 腳底

腳底是循環最末端，保溫性差，寒氣侵襲易血液循環不佳，要避免直接接觸冰涼的地面，穿上保暖的襪子，而睡前可以讓腳底泡熱水，至少要泡到腳踝，若小腿或膝蓋有痠痛狀況，也可以泡到膝蓋以上。熱水可加生薑或艾葉，增加血液循環，若不方便，每天不間斷泡熱水，也可達到舒緩效果。

陳醫師續表示，上述6個部位一旦受寒，容易令各器官或功能損害，引發疾病。而寒氣入侵體內，是許多疾病的源頭，所以除了要為6個部位加穿衣物，也可喝紅糖水、薑湯保暖。

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