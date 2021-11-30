眼睛健康｜換季時眼癢眼屎多或患過敏性結膜炎？5招習慣避免過敏

台灣13歲吳小弟為過敏體質，經常眼睛癢、眼屎多，尤其換季期更嚴重。近幾年，爸媽發現他的右眼逐漸變小，因此至眼科求診。經檢查，發現該名小朋友有嚴重過敏性結膜炎，造成右眼結膜發炎及纖維化，併發角膜散光及眼瞼下垂，嚴重影響視力。



台灣眼科醫師陳韵臻表示，全世界約有1/5人有眼部過敏困擾，且有逐漸增加趨勢；平均發病年齡為20歲，症狀隨年齡增長而減緩。當換季或是空氣品質不佳時，為過敏性結膜炎好發期。

預防過敏性結膜炎最重要是避開過敏原

陳韵臻指出，結膜為一層覆蓋在眼白和眼瞼內側的透明薄膜；而過敏性結膜炎，是結膜對過敏原的發炎反應，常發生在有過敏體質的人，如有過敏性鼻炎、哮喘、異位性皮膚炎、對特定物質過敏者。陳說，引發過敏性結膜炎常見物質如粉塵、煙、髒空氣、黴菌、蟑螂、蟎蟲、動物毛屑、花粉、草、樹木等。

老年人也可能會有眼部過敏情形，尤其當環境有新的變化時，如新養寵物、搬家等。另外老年人易罹患的乾眼症、眼瞼炎等眼科疾病和過敏性結膜炎的症狀都很類似，所以需要進一步區分，以免延誤治療。

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過敏性結膜炎不會傳染

過敏性結膜炎一般較少影響到視力，但少數嚴重者可能導致眼表損傷，進而影響視力。陳韵臻說，過敏性結膜炎多為雙眼同時有過敏症狀，但其中一隻眼睛的症狀會較嚴重。症狀包括眼睛癢、眼睛紅、流眼淚、眼屎多，分泌物變多、眼皮紅腫、刺痛 、異物感、灼熱感、對光敏感、輕度畏光、經常眨眼、揉眼睛視力模糊、眼眶下水腫、黑眼圈及下眼皮出現褶皺等。患者也容易同時有眼瞼炎、乾眼症的症狀。陳補充，過敏性結膜炎並不會傳染，民眾不必過於擔心。

5生活習慣避免誘發過敏（按圖看清👇👇👇）

預防過敏性結膜炎發作，陳韵臻也建議，民眾不妨以5個日常生活習慣中著手，避免誘發過敏。

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1. 找出過敏原：

找出後並加以避免，預防勝於治療。

2. 改變室內環境：

（1）保持環境乾燥清潔，使用HEPA空氣清淨機，並按照製造商的建議更換濾網。

（2）室內濕度保持在30至50%之間，使用濕度監控器、除濕機、空調降低濕度，避免使用加濕器。

（3）每週清洗枕頭套、床單、被套、沙發套、窗簾、地毯、絨毛玩具，並使用烘乾機高溫烘乾。

（4）使用防蟎蟲產品，將枕頭、床墊、棉被、家具完全包裹。

（5）減少雜物、地毯、沙發、軟墊家具、布窗簾、填充玩具的數量。軟墊傢俱改用皮革或木材，窗簾改用捲式、百葉等易清洗的樣式。

（6）定期清潔冷氣機、去除積水源、移開室內植物、修復漏水管道、移除浴室地毯。

（7）淋浴間、浴盆、水槽使用稀釋漂白劑（30 mL漂白水稀釋在1公升的水中）去除黴菌。

（8）垃圾桶選用附帶蓋子，且應定期消毒清洗。

（9）不要讓寵物進入患者的臥室，或是避免養寵物。

3. 注意室外環境：

（1）空氣品質不佳或花粉季節時，減少戶外活動，關閉車窗和窗戶，使用空調及空氣濾淨器。

（2）若要外出應戴口罩、太陽眼鏡或護目鏡。

（3）避免接觸更多的刺激，例如風、高溫環境、陽光。

4. 減少刺激：

（1）定期更換隱形眼鏡、做好鏡片清潔。

（2）減少化妝品刺激，尤其眼線、眼影、假睫毛、香水等。

（3）定期更換化妝品，並存放於乾燥處。

（4）避免揉眼睛、吹氣或熱敷。

（5）避免濫用成藥或用一般冷水洗眼睛。

（6）若為異位性皮膚炎族群，建議每日使用皮膚保濕乳液或凡士林、補充維他命D、保持良好的衛生環境。

（7）若有過敏性鼻炎風險，應避免接觸二手煙、減少接觸室內過敏原，如塵蟎。

（8）適度清潔，睡前淋浴，可去除頭髮和皮膚上的過敏原。回到家先洗臉洗手。

5. 穩定身體免抗力：

睡眠充足、適度運動、舒緩壓力、充足飲水、健康均衡飲食，避免冷飲、甜食、烘烤油炸食物。過度勞累可是會誘發過敏發作。

6. 就醫治療：

若有其他過敏症狀，應依症狀同時至皮膚科、耳鼻喉科、胸腔科、小兒科、家醫科、風濕免疫科治療。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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