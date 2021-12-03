皮膚保養｜疫情勤洗手令皮膚太乾燥？7招預防及治療乾燥肌膚

無論是一般社交場合的握手，或是和伴侶有親密接觸時，碰到乾裂或甚至是脫皮掉屑的皮膚，可能都會不禁讓人倒胃口吧！為了避免這種尷尬的情況，以下介紹皮膚乾裂的原因，以及對付乾燥肌的保養技巧。

撰文：W.R. Su 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師



皮膚乾裂的症狀

皮膚乾燥（Xerosis，又稱乾燥症）通常會造成一些不適，症狀包含：

- 皮膚緊繃，尤其是淋浴或游泳後。

- 皮膚看起來或摸起來粗糙。

- 皮膚搔癢。

- 輕至重度的掉屑、龜裂或脫皮。

- 皮膚灰白暗沉。發紅或發炎。



▼造成雙手皮膚乾燥的原因（按圖👇👇👇）

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環境和遺傳因素都可能導致皮膚乾裂

皮膚乾裂多半是受到環境因素，或遺傳性皮膚病影響，或者也可能受2者同時影響。而其中的環境因素，包含了以下4種情況：

1. 氣候：溫帶國家的冬天，因為氣溫及濕度都很低，所以肌膚的保濕能力會顯得不足，讓皮膚呈現偏乾的狀態。而如果是在沙漠地區的話，無論氣溫高低，都是非常乾燥的。

2. 開暖氣機：使用暖氣功能的機器，如中央空調、暖氣機或壁爐時，或甚至用柴燒爐，都會使空氣中的濕度降低，進而可能導致皮膚變乾。

3. 洗熱水澡：洗熱水澡雖然有助紓壓和放鬆，但卻不利於肌膚保濕，因為熱水會帶走皮膚上的油脂和水分，造成皮膚乾燥和龜裂。

4. 清潔劑成分：大部分的沐浴乳、洗髮精、清潔劑和肥皂都含有去油效果，過度清潔或是使用去油效果太強的清潔劑時，可能就會造成皮膚乾燥。

知道造成自己皮膚乾裂的原因，可以更輕鬆地改善膚況和預防再次發生，除了環境因素，某些皮膚問題，例如皮膚炎（dermatitis）也會使皮膚變乾，例如：接觸性皮膚炎（Contact dermatitis）、刺激性接觸皮膚炎（Irritant contact dermatitis）、過敏性接觸皮膚炎（Allergic contact dermatitis）、脂漏性皮膚炎（Seborrheic dermatitis）、異位性皮膚炎（Atopic dermatitis / Eczema）。

隨著年齡增長，就會容易出現皮膚乾裂的症狀。平均來說，40歲以上的成人，超過50%的人都有皮膚乾裂的問題。（Lina Trochez/Unsplash）

其他疾病，如牛皮癬（Psoriasis）、第2型糖尿病（Type 2 diabetes）也都可能使皮膚變乾，但並非所有的患者都會出現皮膚乾裂的症狀，只是機率比較高而已，而這也與其他風險因素，如年齡或職業這2者有關：

1. 年齡：隨著年齡增長，就會容易出現皮膚乾裂的症狀。平均來說，40歲以上的成人，超過50%的人都有皮膚乾裂的問題。

2. 職業：有些職業屬性，如護理人員和髮型師，因為工作需要而經常碰水，增加皮膚乾燥的機會。而泳池的救生員或游泳選手，也會因為頻繁接觸氯化水（chlorinated water）也容易發生皮膚乾裂。



皮膚乾燥的併發症

就如同其他狀況，如果沒有適當的處置或治療，衍發的併發症可能讓皮膚狀況更糟糕。當皮膚上已經出現的細紋，則可能會演變成更深的裂痕，並導致出血。因為皮膚是保護身體不受有害微生物入侵的天然屏障，如果皮膚上有乾裂出血的裂縫，遭到細菌感染時，就容易變為如蜂窩性組織炎（cellulitis）等續發性細菌感染（Secondary bacterial infections)的狀況，這時如果又沒有接受妥當處理和治療，可能會惡化並造成危及性命的疾病，例如敗血症（Sepsis）。

7招預防和治療乾燥肌膚（按圖了解👇👇👇）

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1. 使用保濕產品。

2. 避免用過熱的水洗澡，且洗澡時間盡量不要超過25分鐘。

3. 使用具有保濕功能的沐浴乳或肥皂。

4. 冬天增添衣物、加強保暖。

5. 洗東西時戴上手套。

6. 多喝水。

7. 儘量避免抓乾燥的皮膚。

▼同場加映，風癩止痕穴位（按圖 👇👇👇）：

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寶寶也要護膚！照顧5要點

不只大人要保養皮膚，寶寶也需要喔！因為他們的肌膚細緻又敏感，必須好好照顧，以下是寶寶肌膚保養的5大要點：

1. 常換尿布：寶寶如果長時間穿著髒尿布，會引起尿布疹，所以要經常替寶寶換尿布，預防皮膚發炎。每次換尿布時，請幫寶寶擦上嬰兒乳霜，並順便留意他們的便便和尿液的狀況。

2. 適量的保濕產品：皮膚健康的寶寶，並不需要太常使用保濕產品，但是當外出，或是必須長時間待在空調房裡時，就需幫寶寶擦保濕產品，可選擇無香精、無色素的保濕產品，以免刺激寶寶的皮膚。

3. 幫寶寶擦口水：寶寶的口水可能會刺激皮膚，尤其是當唾液反覆在皮膚上濕了又乾、乾了又濕，對皮膚更不好，因為這些水分在揮發的過程中，會帶走表皮的水分，使得皮膚更乾燥，因此建議隨時幫寶寶擦拭流下來的口水。

4. 穿著舒適的衣物：替寶寶挑選衣物材質時，記得選擇能讓肌膚保持透氣的。有些衣服的材質，如羊毛等，可能會刺激寶寶的皮膚，而柔軟又透氣的棉質，才最適合寶寶。

5. 注意洗澡水和沐浴乳：寶寶每天要洗5至10分鐘的澡，洗澡時要注意室內溫度，溫度太高的話，容易使皮膚流失水分。另外，避免使用一般的肥皂來幫寶寶洗澡，因為那些肥皂所含的化學物質，可能會使寶寶細嫩的皮膚乾燥龜裂，建議選擇成分溫和的清潔產品，如無皂鹼的嬰兒沐浴乳。

哪時候該看醫生？

如果您發現皮膚出現了以下這些問題，最好儘快請專業醫師診治：

- 已經多加照顧和保養，但皮膚狀況卻仍未改善。

- 皮膚開始嚴重泛紅，或出疹子的範圍擴大。

- 皮膚乾燥搔癢的程度，已經影響睡眠。

- 因為抓皮膚，而導致皮膚潰瘍或感染。

- 大面積的龜裂或脫皮。



肌膚乾裂是可以治癒的，醫師通常會開一些藥膏、乳霜或乳液，大家也別過度擔心，但還是不要輕忽肌膚帶來的不適，以及可能造成的併發症，應好好照護皮膚的健康唷！

▼同場加映：潤膚食物使肌膚回復滑嫩（按圖 👇👇👇）

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：勤洗手皮膚太乾燥？7招治療皮膚乾裂】

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