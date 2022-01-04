老人視力｜眼睛隨年紀大易患5種疾病　除吃好睡好　還可這樣保養

隨着年紀增長，人的視覺也會有所改變，眼睛發生的變化，可能讓長輩憂心忡忡，因此，讓他們了解常見眼睛疾病很重要，或許您可以協助家裏長輩做好準備，以應變未來的狀況。

文：Shane Chen 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師



1. 乾眼症（Dry eye）

乾眼症是常見的症狀，對長者來說，淚腺無法適當地分泌淚液時，就會發生乾眼症（眼淚不足或眼淚品質低下），這時眼睛沒有得到足夠的水分，可能會紅紅的，而且可能會感覺眼睛灼熱、發癢。雖然長輩喪失視覺的可能性極低，但不能完全排除這種可能性。

乾眼症會讓長輩在讀書或使用電腦上，有些許困難，醫生可能會建議長輩，使用某些特別的空氣加濕器或眼藥水，才能保持眼睛濕潤。若有嚴重的乾眼症，醫師會開立更強的處方藥，或建議動手術。記得提醒您的長輩，要遵循醫生的囑咐。

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2. 低視能(Low vision)

如果您的長輩視力不良，要他們執行讀書、散步、煮飯、看足球賽等日常活動，會有困難，就算是戴上眼鏡或隱形眼鏡、使用藥物或其他治療，也有困難。然而，現代藥物可以幫助您家中的長輩，與疾病和平共存。

3. 老年性黃斑部病變(Age-related Macular Degeneration，AMD)

此病症的患者，無法看見影像的正中央，老年性黃斑部病變，是視覺喪失最常見的因素之一，會使眼睛中特定的部位受損，一旦這個對銳利視覺和中心視力很重要的部位受損的話，會變得無法直接盯着眼前的物體看。

藥物、注射、特殊療法或雷射手術，都可以用來進行治療老年性黃斑部病變，但確切的治療方法需視嚴重性而定。

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4. 白內障(Cataracts)

白內障是影響視覺的水晶體混濁，白內障大多發生在老人身上，症狀可能發生在一隻眼睛或兩眼上，但兩眼間不會互相擴散感染。戴眼鏡、隱形眼鏡，或動手術，都能治療白內障。

5. 青光眼(Glaucoma)

眼壓過高時，會導致青光眼。如果眼內的液體流動不正常時，眼壓會增加，因而使得眼睛的視神經受損，如果不去治療的話，有可能造成視覺損失或失明，但青光眼沒有明顯的早期症狀，最好的方法，是讓家中長輩定期接受檢查。青光眼可以用處方藥治療，其中包括眼藥水或口服藥物。

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帶長輩定期做眼部檢查

眼睛檢查是很重要的，如果您家裏的長輩有戴眼鏡，眼部檢查可以檢視那副眼鏡是否適合長輩當前的狀態。眼部檢查也可以讓您和長輩知道，是否有其他的眼睛問題存在。眼部檢查可以幫忙測出長輩是否有青光眼、白內障，或其它如糖尿病或高血壓等會影響視力的健康問題。另外，一般醫療院所或門診健康中心，都有提供眼部檢查的服務，您可以依照自己的時間安排或需求，選擇適合的檢查場所，並與長輩討論他們想要的檢查方式。

為長輩打造安全的居家環境

如果您家裏的長輩有視覺損失的狀況，給他們一個安全的居家環境是非常重要的。因為他們無法清楚看到東西，因此較可能會跌倒，也有受到燙傷、割傷或觸電等傷害的危險。

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眼睛保養4訣竅

眼睛保養不可少，尤其是當長輩年紀很大時，更是重要。您可以幫長輩照顧他們的眼睛，而這裏有一些簡單的做法。

吃好的食物。飲食是很重要的，健康的飲食可以幫忙保護眼睛，您可以為長輩規劃均衡的飲食，並確保菜單上有充足的蔬果。



太陽眼鏡很重要，可以保護眼睛不受陽光裏的紫外線傷害。



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保持運動習慣。運動可以促進全身血液循環，同時因為不管是誰，都能從運動中獲得好處，您也可以與長輩一起運動，這樣就能一起保養眼睛。



一夜好眠。良好的睡眠品質是很重要的，因為這時的眼睛運動可以排除細菌、煙塵等異物。



此外，使用良好的照明設備很重要，因為照明良好，可以減輕眼睛的工作負擔，這樣眼睛就不用費力在黑暗中看清東西。您可以增加房間內的照明，並為長輩添購檯燈。

眼睛可以幫助人們完成日常活動、看見這世界，但是隨着年紀增長，人的視力會有所變化。儘管如此，您可以幫長輩控制老化相關的眼睛問題，保護他們的眼睛不受更多傷害。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：家有老人必推！常見眼疾與眼睛照顧】