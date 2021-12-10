頭髮健康｜頭皮掉不停？作息不正常壓力大6因子恐致脂漏性皮膚炎

26歲賴先生最近發現頭皮跟衣服總有掉落的頭皮屑，且頭皮經常紅腫不適，原以為是頭髮沒有洗乾淨造成，卻沒想到無論怎麼洗都還是一樣，直到求診皮膚科被診斷出脂漏性皮膚炎，經外用藥物及調整洗髮精後才得以控制。



台灣台北醫學大學附設醫院皮膚科主任林明秀表示，秋冬為脂漏性皮膚炎的好發季節，主要是因為季節交替之際，天氣忽冷忽熱，肌膚對溫度的變化較不適應，容易引起脂漏性皮膚炎發作。

▼頭皮屑掉不停的常見三大原因（按圖了解👇👇👇）

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脂漏性皮發炎多發生在25至50歲男性

脂漏性皮膚炎患者以男性居多，多發生在25歲至50歲，原因是年輕男性皮脂腺分泌旺盛。林明秀指出，頭部脂漏性皮膚炎的主要症狀為頭皮出現紅色斑塊，脫屑等，且病人會有搔癢感，若穿著深色上衣，就會發現明顯的雪花片片。

脂漏性皮膚炎常見的致病原因為皮屑芽孢菌增生。另外分泌旺盛的皮脂，也是造成發炎的因子之一。林明秀說，當皮屑芽孢菌分泌脂肪酸，會對皮膚造成刺激，患者若妥善控制皮脂分泌，改善皮屑芽孢菌增生，症狀會得到改善。

6大因子導致頭皮嚴重發炎

除氣溫因素外，生活作息不正常，壓力大，以及食用刺激上火食物如甜食、炸物及燒烤等，也會增加脂漏性皮膚炎的發作頻率。另外要注意的是，當睡眠不足，免疫狀況不佳時，頭皮發炎的情況也會更嚴重。

脂漏性皮膚炎應慎選洗髮精

林明秀說，治療脂漏性皮膚炎，一般以外用藥物抑制發炎，如類固醇藥膏，或免疫調節用藥；另外也會使用抗黴菌藥膏或藥水，抑制皮屑芽孢菌生長，約一至二周就會有所改善。林補充，脂漏性皮膚炎對於洗髮精選擇相當重要，可用抗屑洗髮精，也可以選擇含有些許水楊酸成分的洗髮精，或是成分中能抗皮屑芽孢菌也是不錯。

皮膚問題與壓力息息相關，如何妥善保養頭皮，林明秀說「調整生活及飲食相當重要」。除了應盡量避免食用甜、辣等刺激性等食物外，也應保持正常的生活作息，調整生活壓力，從根本改善頭皮狀態。

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