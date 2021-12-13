靜脈曲張｜躺平小心靜脈曲張 日專家教你每日3分鐘改善及預防

靜脈曲張雖然不是直接對生命造成威脅的病，但腿上一條條腫脹的青筋，也非常影響外觀。近期因為防疫關係，在家工作的人增加，外出活動的機會亦大大減少，久坐就令患上靜脈曲張的人多了一倍。日本綜藝節目《世界一受けたい授業》請來靜脈曲張的專家，講解誰更易患上靜脈曲張，以及怎樣改善和預防。



專家齊藤陽先生指，近來很多年輕一代居家時間變長，長期不活動令20-40歲的患者跟以前相比增加了一倍，但其實靜脈曲張最好是在年輕的時候就開始預防。節目組亦引用資料，指出靜脈曲張並不是年紀大的人在會患上，30歲開始確診的人多於半數。

以下例出6項較易患上靜脈曲張的人的特點，如果6個中有2個以上的項目身同感受，就代表你較容易患上靜脈曲張。



1. 雙腳經常水腫

2. 睡覺時會腳抽筋

3. 膝蓋後方的微絲血管很顯眼

4. 便秘

5. 久坐少活動

6. 曾生過小孩



假如膝蓋後方的微絲血管很顯眼，那就有可能是較易患上靜脈曲張的人。（《世界一受けたい授業》截圖）

靜脈曲張成因

如果順着地心吸力，血液應該會從高處往低流。然而靜脈的血液流向是反地心吸力，透過小腿的肌肉由下而上將血液運回心臟，維持整個人的血液循環。為了進一步防止血液向下流，靜脈中會有瓣膜，當瓣膜閉合，就能防止靜脈血液逆流。

可是，當瓣膜變弱退化，靜脈血液就會逆流，對內造成壓力，不單止會令血管浮腫至表面，積聚在小腿的老舊血液更會因為缺氧，帶來一系列靜脈曲張的症狀，比如：水腫、痕癢等。根據齊藤陽醫生所言，瓣膜一旦退化，就無法回復正常。接下來就介紹4個改善方法，防止情況惡化。

▼2招減緩靜脈曲張 有效恢復血管彈性（按圖了解👇👇👇）

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▼靜脈曲張改善方法

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1. 按摩小腿



要改善靜脈曲張，按摩被稱為「第二心臟」的小腿就最好為不過，每日只需一分鐘就可以，大家快來跟着試。

做法：



1. 捉着阿基里斯腱上方的位置

2. 從下而上捏小腿

3. 手背向天捉着小腿根部

4. 姆指施力由下而上捏小腿內側

想像幫助血液由下而上回流心臟地做，建議每天做一分鐘，睡前或者在淋浴、足浴的同時做效果會更好，在腳被溫暖的情況下做有助血液循環。

每天按摩小腿一分鐘就能促進血液循環，改善靜脈曲張。（《世界一受けたい授業》截圖）

2. 穿壓力襪



醫療用和一般發售的壓力襪主要是壓力不一，原理其實都一樣。壓力襪會對小腿根部給予最大的壓力，由下至上壓力減少，藉此協助小腿肌肉促進靜脈從下而上的血流。

專家建議在長時間不活動小腿的時候着壓力襪最適合，而除助有助血液循環，其實壓力襪也能夠改善淋巴，同時有按摩的功效，能達到紓緩疲勞的功效。

▼同場加映：靜脈曲張如何治療？（按圖👇👇👇）

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3. 腹式深蹲



此外，專家提到進行腹式呼吸，帶動橫隔膜活動，能幫助將血液帶回上半身，而同時活動小腿和做腹式呼吸，更是雙倍刺激血液循環。因此，專家教大家做這個腹式深蹲以改善或預防靜脈曲張。

做法：



1. 坐在椅子

2. 用3秒時間邊向前舉高雙手站起來，同時用鼻吸氣到腹部

3. 用5秒邊從側邊放下雙手邊坐下，同時用口呼氣

專家建議每小時做一次，每日做五次。

同時活動小腿和做腹式呼吸，能夠雙倍刺激血液循環。（《世界一受けたい授業》截圖）

4. 攝取多酚



多酚能夠強化靜脈，防止水腫，攝取適量就能改善靜脈曲張的情況，而其實日常生活中都有很多食物或飲品含有多酚，例如：紅酒、藍莓、朱古力等。

而和紅酒相比，咖啡亦含有差不多份量的多酚，甚至是更多，所以不能飲酒的人都可以轉飲咖啡，同樣有很有的改善效果。除此以外，雖然不及咖啡量多，其實同樣常見的綠茶也一樣含有一定的多酚。

▼同場加映：更多預防靜脈曲張的伸展運動（按圖👇👇👇）

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同場加映：靜脈曲張｜血管突半夜腳抽筋6症狀可致肺栓塞 伸展3招暢通腳血流

（資料來源：《世界一受けたい授業》）