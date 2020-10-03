【靜脈曲張】久站翹腳靜脈曲張彈性襪緊就好？2招紓緩泡腳後抬腳

錯誤的迷思會惡化靜脈曲張！台灣中醫師沈瑞斌提出，為治療久站靜脈曲張，不少女性會穿著彈性襪或綁束腹，以為愈緊效果愈好；或認為刮痧要瘀青才有效果，卻沒有顧慮會惡化皮膚；甚至認為放血能一勞永逸，這些錯誤觀念都可能會加重靜脈曲張風險。沈瑞斌提醒，除了吃藥外，調整正確觀念，養成運動、抬腳、泡腳習慣，才能讓血液得以順利回流。

為了避免血液停留在下肢，沈瑞斌說，久坐、久站、翹二郎腿都是造成惡化的日常習慣，因部分血管被壓住增加血管負擔。而低油低鹽的飲食，可以維持適當的體重，降低高油、高鹽所帶來血管硬化的風險。另也遠離煙酒危險因子，以免增加血壓，加速病情惡化。

▼2招減緩靜脈曲張 有效恢復血管彈性（按圖了解👇👇👇）

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針對減緩靜脈曲張，沈瑞斌提供兩項日常建議：

1. 維持適度運動：適度運動對改善靜脈曲張有幫助，因為走路時肌肉收縮可以把血液往回壓，特別是平日習慣久坐的人，定時每一小時起身走動一下。

2. 睡前先泡腳再抬腿：睡前把腳抬高有助於血液的回流，因為靜脈的瓣膜高掛時會鬆開，能讓血液順利回流。抬腳之前稍微泡腳熱敷，按摩百會穴、足三里、陰陵泉，增加血管彈性，把血液往回拉。尤其泡完腳後一定要抬腿，否則血液無法順利回流，至於抬腿的方式，不建議躺著抬腿放鬆，腰部可能會變得酸痛，比較好的方式是屁股依靠牆壁把腳抬高，腳放在椅子上九十度維持15分鐘，抬完再睡效果較好。

3項錯誤迷思 當心惡化疾病

沈瑞斌更提出3大惡化靜脈曲張的錯誤迷思：

1. 穿著彈性襪愈緊效果愈好：許多女性久站不適，穿著彈性襪或綁束腹，以為愈緊效果愈好。沈瑞斌指出，彈性襪並非丹數愈高效果愈好，因為緊繃會增加腹壓，造成周邊循環更加困難，適當尋找適合的彈性比較好。

2. 放血一定能治好靜脈曲張：不少人認為放血就能將靜脈曲張完全治療好，沈瑞斌指出，放血治標不治本，偶爾不舒服可以運用放血使局部達到舒緩的效果，但根本治療仍需要配合中藥、泡腳、刮痧、針灸、藥物效果較佳。

3. 刮痧要出血瘀青才有效：刮痧要出血瘀青才有效，這是錯誤觀念，這樣容易造成血管炎，沈瑞斌提醒，刮痧的原則是把筋絡、筋膜、皮膚表面的凹凸稍微刮開，不一定要大面積的瘀青才代表有效果。他強調，通常靜脈曲張患者，皮膚狀況通常較乾燥，刮痧時選用潤滑油、嬰兒油替代萬金油，而網路盛傳以生薑、辣椒水來泡腳，這些對皮膚刺激性太強，可能還未達到血管彈性的作用，皮膚已經過敏了。

沈瑞斌呼籲，除了吃藥外，調整正確觀念，養成運動、抬腳、泡腳習慣，才能讓血液得以順利回流。

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