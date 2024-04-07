膝痛｜膝蓋積水按壓時有如水腫？一文看清成因、症狀、治療方法

膝蓋關節問題是來看骨科患者中最常遇到的問題，其中，膝蓋積水不分男女老少都有可能發生，台灣台中光田醫院骨科主治醫師嚴可倫指出，運動傷害、關節損傷、年齡退化等，都是可能造成膝蓋積水的原因，嚴重時甚至會感到膝蓋又腫又痛，外觀就像麵龜一般，難以忍受。究竟什麼是膝蓋積水？



膝蓋積水的成因

嚴可倫指出，人體關節中都含有少量的關節液，主要功能是保護、潤滑關節，並減少摩擦。關節液每天都會自然產生與吸收，維持平衡狀態。然而，當膝蓋受到損傷發炎時，可能導致關節液累積過多，影響關節活動並出現不適症狀。運動傷害、退化性關節炎、關節內部損傷、細菌感染等，都是引發膝蓋積水的常見原因。

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膝蓋積水的症狀

膝蓋積水最明顯的症狀是關節周圍外觀會有腫脹發紅的發炎現象，主要位於膝窩及膝後部，按壓時有如水腫的感覺，同時伴隨著痠痛感。嚴可倫說明，當積水量過多時，還可能導致行動困難、無法蹲跪，或因壓迫到膝關節而產生疼痛。

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膝蓋積水要冰敷還熱敷？

對於膝蓋積水的冰敷及熱敷時機，嚴可倫表示，原則上與一般受傷情形相同。在急性發炎期，出現紅、腫、熱、痛等症狀時，可先進行冰敷，以減輕腫脹與疼痛；約莫1至2天後，當脹熱感消退時，可改用熱敷的方式，達到紓緩及放鬆的效果。若熱敷後仍有疼痛感，可再多冰敷1天，待症狀緩解後再改為熱敷。

膝蓋積水一定要抽出嗎？

嚴可倫表示，膝蓋中的關節液其實每天都會自然吸收和生成，身體機制會讓它維持平衡狀態。因此，若是較輕微的狀況，通常不需要將積水抽出，因為抽取後仍會再產生。只要透過保守治療，搭配適量休息及藥物，積水是有機會被慢慢吸收代謝的。但若腫脹非常嚴重、不舒服，或需要檢驗關節液時，才會建議將積水抽出。

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