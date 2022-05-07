膝痛｜關節僵硬腫脹4症狀代表膝蓋在退化　注意3重點延緩關節老化

腳健才不老！根據台灣衛福部統計，台灣膝關節退化的盛行率約15％，有超過350萬人飽受膝關節疼痛之苦，其中女性多於男性。



醫師提醒，如果膝蓋出現4症狀，都需要格外注意，可能是退化性關節炎。

4症狀代表膝蓋在退化（點圖放大）

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台灣扶原中醫診所鄭逸航醫師說明，一般講的退化性膝關節炎，就是膝關節磨損導致關節反覆發炎、積水，進而造成關節疼痛、關節活動受阻，最後影響日常生活。他提醒，如果膝蓋（或其他關節）出現以下症狀，可能是退化性關節炎：

1. 關節活動時發出「喀喀」聲響。

2. 關節疼痛、腫脹、無力。

3. 關節僵硬、動作有困難。

4. 上下樓梯時膝關節疼痛。



不只是關節本身磨損，腰部、髖部、大腿也有關係

台灣鄭逸航中醫師表示，門診中經常會遇到膝蓋不舒服的患者，抱怨上下樓梯時膝蓋會疼痛，或是出外上廁所蹲下、站立時有困難，或周末爬山跟不上朋友的腳程等，經過骨科醫師檢查是退化性膝關節炎。

而中醫是以結構角度來看待膝蓋問題，鄭逸航說，中醫認為「膝從腰來、膝從踝生、膝從髖找」，膝關節是連接大腿及小腿的中繼點，牽一髮而動全身，問題的發生往往不只是膝關節本身的磨損，而是因為上段腰部、髖部、大腿肌群或下段小腿發生問題或是腳踝錯位使然，進而造成膝蓋內外受力不均而導致磨損、活動不利，甚至變形退化的情況。

九招改善膝蓋痛（按圖細閱）

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緩解疼痛、延緩退化！一帖藥浴＋生活調整

治療上，中醫多使用針灸或針刀來治療退化性關節炎。生活調理上，台灣鄭逸航中醫師建議從熱敷和生活習慣調整，延緩關節老化。

藥浴熱敷

桂枝、紅花、大風草、羌活、獨活各5錢，以1000～1500cc煮成藥汁後泡腳，或以毛巾沾取熱敷。藥敷約5分鐘更換一次，重複約5～10次。



生活習慣3重點

1. 少坐矮板凳、少蹲地上，避免跪姿、盤腿、翹腳。

2. 補充足夠鈣質，如：小魚乾、牛奶，並適當日曬。

3. 補充含膠質、軟骨素食物，如：豬腳、蹄筋、鳳爪、黑白木耳、山藥。



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