健康飲食｜三文魚並非唯一的選擇！ 研究揭：６魚類營養價值更高

三文魚擁有多種營養，是不少健康餐單的榜上常客。不過，近日一項研究就指出，原來三文魚可能並非食魚的最佳選擇！



劍橋大學領導的一項研究指出，在養殖三文魚的生產過程中，人體必須的膳食營養素會有所損失，因此選擇食用餵給三文魚的「飼料魚」可能是一種更健康的選擇。這項研究已發表在國際學術月刊《Nature Food》。

研究人員比較了三文魚飼料中經常使用的野生魚與養殖三文魚本身的營養成份，研究的野生魚類包括：太平洋和秘魯鳀魚，以及大西洋鯡魚、鯖魚、鯡魚和藍鱈魚，發現三文魚片含有的９種人體必須營養素中有６種出現流失。結果顯示，野生飼料魚片中的鈣含量比鮭魚片高出五倍多，碘含量高出四倍，鐵、omega-3、維生素 B12 和維生素 A 含量高出 1.5 倍以上。食用食物鏈中的下游食物，也就是鮭魚所吃的食物，可以幫助人類直接從源頭獲得這些重要的維生素、礦物質和脂肪酸。

曾有調查指出，在英國有 71% 的成年人面對冬季維他命D不足的問題，而少女和婦女則經常缺乏碘、硒和鐵等礦物質。然而，相對於 24% 的成年人每週吃鮭魚，只有 5.4% 的人吃鯖魚，1% 的人吃鯷魚，只有 0.4% 的人吃鯡魚。

該研究的主要作者、劍橋大學動物學系教授 David Willer 博士表示，「我們發現，大多數用作飼料的野生魚品種的微量營養素密度和範圍與養殖鮭魚片相似甚至更大。儘管人們仍然喜歡吃三文魚並支持該行業的可持續增長，但人們應該考慮吃更多種類的野生魚類，如沙丁魚、鯖魚和鯷魚，以便將更多的必須營養物質直接進到他們的盤子裡。」

同樣參與研究、斯特靈大學水產養殖研究所的 Richard Newton 博士亦表示，「養殖鮭魚是極佳的營養來源，也是所有養殖動物中飼料轉換率最高的動物之一，但該產業要發展，就必須更好地保留餵食的關鍵營養物質。 」他解釋指，這可以透過更有策略地使用飼料原料來實現，包括來自漁業副產品和可持續採購的工業級魚類（如沙鰻）。

研究人員希望這項研究結果能夠推動漁業和水產養殖業變得更加高效，並減輕同時提供海鮮的魚類資源的負擔。

Willer 博士強調，「我們希望看到該行業的擴張，但不以犧牲我們的海洋為代價。我們更希望看到更多由野生『飼料』魚以及魚類和三文魚副產品製成的價格實惠、方便且有吸引力的產品，供人類直接食用。」

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5種「超強」補鈣食物！

1. 小魚乾



單純看含鈣量，100克牛奶含鈣110毫克左右，而每100公克生的小魚乾乾貨中，就含有2213毫克的鈣，鈣含量甚至高達牛奶的5倍！此外，小魚乾還是優秀的蛋白質和Omega-3脂肪酸來源。

2. 黑芝麻



熟的黑芝麻每100公克中含有1479毫克鈣質，但因為油脂含量較高，是單元不飽和脂肪酸與多元不飽和脂肪酸的來源，所以進食時要留意熱量的攝取。

3. 肉桂粉



每100公克肉桂粉含有1004毫克的鈣。同時，肉桂粉還含有其他重要的營養素，如鎂、鐵和纖維，食用有助於抗氧化和抗炎。

4. 納豆



納豆是一種日本傳統的食品，由發酵大豆製成。每半杯（約118克）的納豆含有約248毫克的鈣。此外，納豆還富含蛋白質、纖維和維生素K，後者有助於鈣的吸收並促進骨骼健康。

5 奇亞籽



每100公克可提供831毫克的鈣，同時也是很好的膳食纖維來源，對於解決便秘困擾很有幫助；另外，奇亞籽遇水會膨脹，食用後可以增加飽足感，並降低血糖上升的速度。建議將奇亞籽加在乳酪、燕麥粥或沙律裡，不僅好吃，還能增加口感。

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