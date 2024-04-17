大腸癌｜節儉夫妻齊齊患癌 醫生揭：原來是飲食習慣出事！

不少長者都有節約的習慣，然而過度的節儉不但不能為你帶來富足的生活，更可能損害你的健康！早前內地就有一對夫婦被先後確診大腸直腸癌，夫婦更一度以為癌症都會傳染。不過，醫生就解釋，夫婦的罹癌誘因原來出在生活習慣上。



綜合內媒報道，73歲的老婦人過往有痔瘡、便秘、排便出血且不規律的病史，因為以為是長時間久坐的工作導致的老毛病，本來沒有太在意。然而，婦人的`病情卻在2022年6月突然惡化，出現腹痛、腹脹等症狀，甚至排便困難，到醫院檢查後才發現罹患大腸直腸癌。而78歲丈夫亦在下一年裡被檢查出罹患結腸癌，不得不進行腹腔鏡下的結腸癌根治切除手術，幸好手術順利才挽回一命。

飲食習慣成夫婦患癌禍端！

夫妻倆相繼罹患腸癌，令他們感到非常困惑，「難道癌症也會傳染嗎？」

對此，浙江大學醫學院附屬第一醫院結直腸外科副主任劉凡隆就解釋，「夫妻腸癌」的情況並不是首例，腸癌不會傳染，夫妻間亦不存在遺傳問題，會造成這種狀況問題大多出在不良的生活習慣。而夫妻因為共同生活多年，生活習慣會慢慢貼近，一方有可能致癌的不良生活習慣，便有可能潛移默化影響對方，這才會形成「癌症好像會傳染」的謬誤。

經醫生深入了解兩夫妻的生活習慣後，發現導致他們罹癌的根本原因在於兩人日積月累養成的「用餐習慣」，二人因節儉的緣故，經常會將隔夜餸加入新菜混炒，又愛吃重口味食物，如醃肉、醬鴨、滷鴨、鹹魚等，丈夫更是每晚睡前都喝土燒酒。

劉凡隆解釋，「愛吃隔夜餸、醃菜醃肉、油炸加工食品，總吃高脂肪、低纖維飲食，吸煙和過量飲酒等都是誘發大腸癌的高危險因子。」他又強調 ，醃菜和隔夜餐點中「亞硝酸鹽」的含量較高，過量的「亞硝酸鹽」進入人體後，會在口腔、胃內和腸道中與蛋白質的分解產物「胺」結合為「亞硝胺」，而「亞硝胺」為1級致癌物，具有引起食道癌、胃癌、腸癌等高度風險。

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劉凡隆提醒，大腸癌最大的特徵在於病程發展時間比較漫長，從腸道內的小息肉發展成為結直腸癌往往需要5年以上的時間，他形容這種疾病是最容易預防的「傻子癌」。可惜不少患者往往等出現了腹痛、消化道出血（黑便、血便等）、體重減輕、腹瀉、腹部腫塊、排便習慣改變等大腸癌的警報症狀，甚至是出現腸阻塞以後才去就診。但此時通常已處於癌症的中末期，錯失了接受治療的黃金時機。

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因此，專家強烈建議４類人士每3至5年就需要進行一次腸胃鏡檢查，「這是大腸直腸癌篩檢的黃金標準」，其中包括：

年齡超過40歲；



有家族病史；



飲食、作息不規律；



長期壓力大、熬夜的人。



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預防可學5貼士 改善飲食話咁易！

預防大腸癌的飲食建議包括：

1. 多攝取高纖維的食物



高纖維的食物有助於促進腸道健康，減少便秘，降低大腸癌的風險。建議攝取豆類、全穀類、水果和蔬菜等高纖維食物。

2. 適量攝取動物蛋白質



適量攝取動物蛋白質有助於維持身體健康和生理功能，但過量攝取動物蛋白質可能會增加大腸癌的風險。建議適量攝取魚、家禽、瘦肉等動物蛋白質。

3. 減少攝取紅肉和加工肉



紅肉和加工肉被認為是大腸癌的危險因素之一，因此建議減少攝取紅肉和加工肉，包括燻肉、香腸、午餐肉等。

4. 增加攝取富含omega-3脂肪酸的食物



omega-3脂肪酸是一種有益的脂肪酸，有助於降低大腸癌的風險。建議攝取魚類、堅果、亞麻籽等富含omega-3脂肪酸的食物。

5. 適量攝取鈣質



鈣質被認為有助於降低大腸癌的風險，建議攝取含鈣質豐富的食物，例如乳製品、豆腐、魚、堅果等。

除了飲食，還有其他的預防大腸癌的方法，例如保持適當的體重、適度運動、戒菸等。如果您有大腸癌的家族病史或其他風險因素，建議定期接受大腸癌篩查檢查。

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