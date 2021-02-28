隔夜餸｜32歲男食後腎衰竭！菜蘑菇5食物隔夜易致癌勿用這種器皿

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-02-28 08:00

隔夜餸似乎很普遍，把吃剩的飯菜翌日翻熱再吃，避免浪費。不過，餸菜約保存不好，或是挑了一些不適合留隔夜的飯菜，不但容易滋生細菌，引致食物中毒，更可能會有致命危險！

大陸西安一名32歲男子因吃隔夜餸導致急性胰臟炎、腎衰竭，最後失明癱瘓。（影片截圖）

西安一名32歲男子曾春，平日有運動健身習慣，身體看似健康，但據節目《健康2.0》中的報道，這名男子一天吃了隔夜菜後，突然出現食物中毒情況，感到噁心嘔吐、全身無力，吐出胃酸和膽汁，導致急性胰臟炎、腎衰竭以及肝功能損傷，儘管最後保住一命，卻也造成失明和下半身癱瘓。究竟吃隔夜菜有那麼嚴重嗎？

▼吃隔夜菜有什麼健康風險？（按圖👇👇👇）

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食隔夜餸食物中毒引發症狀

根據衛生署資料，食物中毒的常見症狀包括嘔吐、腹瀉及腹痛，或有發燒。若未能及時接受適當治療，可能出現致命的嚴重併發症，如脫水及敗血病等，但這些情況十分罕見。

肝膽腸胃科醫師蕭敦仁在節目《健康2.0》上解釋，一般急性腸胃炎最常見的就是嚴重腹瀉，但也有例外。例如曾春出現急性胰臟炎，80%的人接受內科治療都很容易痊癒，但有20%的人恐變成敗血性休克，對於三酸甘油脂過高、身體過重、患有代謝症候群等問題的人來說，最容易引發急性胰臟炎。

吃錯隔夜菜不只食物中毒，也可能引致大腸癌。大腸癌曾連續12年是十大癌症首位，香港每年新症超過5000宗。

▼同場加映：大腸癌的常見症狀（按圖 👇👇👇）

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台灣癌症基金會2016年調查發現，73.1%大腸癌患者表示在發現罹癌前，一周內食用兩次以上反覆加熱剩菜剩飯，38%則高達四次以上。台灣癌症基金會執行長暨萬芳醫院研究副院長賴基銘分析，一般剩菜以肉類居多、蔬菜較少，肉類菜尾一再烹煮，不利腸道健康。

肝膽腸胃科醫師蕭敦仁又指，大眾不能保證隔夜菜完全沒有菌，因在保存過程中可能令細菌及病菌增生，加上亞硝酸鹽（硝酸鹽代謝物）會與不新鮮肉類中蛋白質所衍生的二級胺發生反應，產生致癌物亞硝胺。

根據食安中心資料，硝酸鹽存在於環境四周、空氣、食物（特別是蔬菜和水果）及水，並可於生物體內製造。硝酸鹽可作食物添加劑之用，主要用於乳酪製品和醃製肉類（例如臘腸、火腿）的防腐劑。

葉菜、海鮮隔夜食高危

如果吃隔夜菜，營養師趙函穎在節目中特別提醒，有5類隔夜菜最危險，包括葉菜及海鮮。

▼最危險及較安全隔夜菜（按圖👇👇👇）

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最危險隔夜菜：

1.隔夜葉菜，如莧菜、白菜仔、菠菜、芹菜等：硝酸鹽含量高

2.隔夜海鮮：可能本身不新鮮，早已被污染，如有腸炎弧菌，若放隔夜，細菌倍增，恐傷肝腎

3.半熟蛋：易滋生細菌，雞的糞便會污染蛋殼，或有沙門氏菌，如太多即使加熱也殺不死。建議蛋一定要吃全熟

4.銀耳、蘑菇：硝酸鹽易殘留

5.使用金屬器皿的湯：來路不明的不鏽鋼、鋁鍋恐釋出有害物質，應用玻璃和陶瓷待容器

根莖類蔬菜如南瓜、蕃薯、蓮藕等的農藥較少，硝酸鹽含量亦較低。（Louis Hansel／Unsplash）

較安全隔夜菜：

1.番薯及南瓜等根莖類蔬菜：根莖類農藥較少

2.燈籠椒、西蘭花、椰菜花、青瓜、四季豆等：較低硝酸鹽蔬菜

3. 雞肉：硝酸鹽較低

4.滷豆腐、滷肉、滷蛋：製作的過程中已加熱過，但要買已包裝好的冷凍食品較安全

除了挑選適合的食物，平時剩菜剩飯的保存也相當重要，只要能妥善保存好，就能夠避免飯菜招致病菌，甚至引發食物中毒。

▼同場加映：隔夜菜究竟能不能吃？（按圖👇👇👇）

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▼保存隔夜菜貼士（按圖👇👇👇）

1. 檢查冰箱，應在0至4度 2. 需隔夜存放的食物，應先預留，避免吃過污染到食物 3. 煮熟食物用真空袋冷藏，以防生熟食物交叉感染 4. 隔餐加熱時應以高溫煮沸，達致滅菌效果 5. 食物冷藏請勿超過3天，存放愈久愈容易滋生細菌、黴菌，且營養流失愈多

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