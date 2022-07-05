避孕｜結紮後可反悔？男女結紮大不同 醫生：這性別更適宜做手術

是否生兒育女是夫婦間必定會談及的話題，不過除了使用避孕套或避孕藥外，如果夫婦間想永久避孕，結紮手術是其中一個可一勞永逸的方法，但坊間對結紮手術也存有不少如「手術會增加罹癌風險」、「結紮後可反悔」、「手術會影響荷爾蒙分泌」等方面的迷思，這次外科專科醫生羅中佑特別為此替我們一一拆解箇中謬誤，並講解男女結紮手術的大不同。



結紮手術可達到永久避孕的效果。(Shutterstock)

結紮手術原理



男性結紮手術：

一般在陰囊表面進行，開一個小於1厘米的傷口，切斷一部分輸精管，然後將兩邊斷口用電槍燒焊至完全閉合，阻止精蟲經過。

結紮後，睪丸裡雖然繼續產生精子，但精子已不能經輸精管排出體外。當性交達到高潮時，射精過程仍然照常進行，只是精液中沒有精子，便不會使女方懷孕。而不能循輸精管排出體外的精子，則會被身體吸收。手術時間一般15至20分鐘，只需局部麻醉進行。

女性結紮手術：

一般需要全身麻醉，利用腹腔鏡在肚皮上開3個小孔，每個約5至8 毫米大小，再利用微創儀器將兩邊輸卵管燒焊再切斷，手術時間大約半小時至1小時。

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結紮手術的適合對象



要判斷病人是否適合做結紮手術，需要從以下層面去考慮：

1. 病人的年紀、身體狀況是否適合進行手術。

2. 家庭狀況：若病人未婚或沒有小朋友，醫生可能會呼籲對方需更謹慎考慮。

3. 選擇做結紮手術的原因，例如女性若因為患有其他疾病導致懷孕風險非常高，醫生並不建議她懷孕，這是其中一個合理進行結紮手術的原因。

一般而言，若一個家庭已經有小朋友，父母雙方都覺得沒有再增添小朋友的需要，都可能會考慮讓其中一方做結紮手術。

避孕效率



兩者的避孕效率一般都超過九成，女性完成結紮的避孕效果平均達95%以上，而男性則有93%以上，兩者相差不遠。

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結紮手術的術後護理



男性：

傷口較少，出血風險亦較低，通常即日可出院，傷口會在一星期內癒合。併發症方面，可能會有出血、血塊積聚等情況，不過即使出現也大多會在數星期內被身體自然吸收，沒有長遠影響。部分男士做完結紮手術後會覺得睾丸有脹痛的感覺，但實際發生的比率不高。

同時，男士術後須多休息，暫時減少劇烈運動或提取重物，最初兩星期盡量不要有性行為，亦建議手術前準備好壓力內褲，可避免手術後生殖器過份擺動，亦可減少傷口流血的機會。

女性：

因為需要全身麻醉，復元所需時間較長，有可能需要住院一晚，翌日才出院。術後傷口更要小心護理，因女士出現發炎或感染等併發症的機率，平均比男性結紮後為高。女士只要傷口復原，便可以恢復性行為。

如反悔，可恢復生育能力?



男性：

男士如想重新接駁輸精管，在手術上是可以做到的。手術到時將在顯微鏡下進行，至於成功率則視乎結紮後到想重新接駁的時間相距多久，若手術後短期內就想重新接駁，成功的比率較高，但若已經過了十年八載，成功機會可能只有三、四成。

因為隨著時間過去，輸精管斷口的組織會萎縮甚至出現纖維化，即使在結構上重新接駁，也未必能讓精子成功通過。

女性：

女性重新接駁輸卵管需要用腹腔鏡微創手術進行，複雜程度比男性重新接駁輸精管更高，成功率則相對更低。所以女性若做過結紮手術後卻後悔，反而可能更值得考慮人工受孕（即試管嬰兒），以成功率來說應會比重新接駁輸卵管更高。

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結紮手術會影響荷爾蒙、增患癌風險？

對於結紮手術可能會影響荷爾蒙功能的疑問，羅中佑醫生直言這是一個誤會，因結紮手術只是將輸精管或輸卵管切斷和封閉，而身體的荷爾蒙其實是由內分泌腺體製造，經由血管輸送到全身，所以結紮輸精管或輸卵管對荷爾蒙的製造和運行是沒有影響的。

此外，也有人誤解結紮手術會增加患睾丸癌或卵巢癌的風險，雖然在很早期曾經有文獻指出，男性做完結紮手術有可能增加前列腺癌的風險，但據近年較新的文獻已經推翻了這個說法，所以以現時認知而言，不論男性或女性做完結紮手術後，都不會增加患癌症的風險。

事實上，如果一對夫婦有結紮的意願，羅中佑醫生表示一般都會建議由丈夫接受結紮手術，因此男性結紮手術複雜程度較低，所需時間較短，併發症風險較少，且可以在局部麻醉下進行，而成功率相差不遠。