男性健康｜精液顏色反映身體狀況 醫生揭「這3種」最好就醫檢查
撰文：中天新聞網
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男性高潮射精是很自然的生理反應，但你知道精液竟能看出健康問題嗎？台灣恩主公醫院泌尿科醫師高銘鴻表示，正常情況下，精液顏色應該是乳白色或淡黃色的。若是白色且渾濁的精液可能是精囊炎或攝護腺炎，應及時就醫。
高銘鴻在Facebook粉專上指出，尿液的不同顏色代表著不同的身體狀況，而精液顏色的改變，也是身體健康的警訊之一！在正常情況下，精液顏色應該是乳白色或淡黃色的。但若是呈現以下4種顏色，要注意可能有疾病的問題：
精液顏色反映身體狀況（按圖👇👇👇）
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1. 透明或無色
代表體內沒有足夠的精液分泌。不是什麼嚴重的問題，多喝水、多補充蛋白質就可以了。
2. 黃色或綠色
通常是由於食物染色或某些藥物的影響。如果一直都是這種顏色，建議到醫院進行檢查。
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3. 紅色或棕色
通常是由於炎症或感染導致的，建議及時就醫。
4. 白色且渾濁
渾濁的精液可能是精囊炎或攝護腺炎等疾病引起的。若同時有頻尿、急尿、尿尿會痛等症狀，要及時就醫。
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