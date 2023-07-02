男性健康｜尿流變細以為前列腺肥大？醫揭與前列腺癌早期症狀相似

男性前列腺癌人數增加，是台灣人癌症第5大死因，但民眾總有疑問，前列腺癌到底跟前列腺肥大有沒有關係？台灣書田診所泌尿科主治醫師張雲筑分析：「前列腺肥大被定調為良性疾病，但如果讓前列腺反覆發炎確實可能產生低度癌症風險。」



別把前列腺癌症狀誤以為是肥大

50歲以上的男性，約有一半的人會有前列腺肥大的症狀，不僅排尿速度變慢、尿流也變較細，並且排尿障礙隨著年齡增長愈有感，但這時候很多長輩羞於開口覺得再忍忍就好，甚至自己到藥局買成藥吃。

但前列腺肥大症狀確實與早期前列腺癌很相似，台灣北投健康管理醫院錢政平副院長先前收治一名個案，61歲的王先生出現尿流變細、尿完後滴尿、尿流斷斷續續，但發現周遭男性朋友也大多有這樣的狀況不以為意，但在家人安排下進行檢查，前列腺特異性抗原（PSA）抽血檢查數值異常，經確認為才發現是早期前列腺癌。

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醫師：前列腺肥大、前列腺癌沒有關連

前列腺癌早期通常症狀不明顯，開始出現症狀時，可能和良性前列腺肥大症狀差不多，加上良性前列腺肥大症的發生率很高，因此許多人會掉以輕心，包括尿急、開始排尿時排不出來、尿流變細、尿完後滴尿、尿流斷斷續續、膀胱無法排空的感覺、夜尿、血尿等，都覺得好像不一定需要積極處例。

正因為前列腺癌症跟前列腺肥大症狀表現很類似，當有症狀時第一步一定要確認，像是前列腺特異抗原指數（PSA）就是臨床上常使用的檢查方式，當數值值異常不代表一定就是得了前列腺癌，而表示有較高機率罹患此病，張雲筑建議：「不建議大規模每個人都要普篩，但是如果已經有症狀的患者是需要積極檢查去確認。」

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至於前列腺肥大跟前列腺癌到底有什麼關聯性？錢政平指出：「前列腺肥大與前列腺癌並沒有關連，若有前列腺肥大問題者不需太過恐慌是否會發生癌變。」

若民眾擔憂前列腺癌的問題，張雲筑補充說道：「應關注前列腺發炎跟癌症比較緊扣，尤其反覆前列腺發炎的患者是有風險可能癌化，慢性發炎會促成細胞變性逐漸呈現癌化的狀況。」

前列腺癌早期治療存活率高

前列腺癌雖是一種進展相當緩慢的癌症，若能早期發現，並接受正規治療，預後存活率良好。若沒有發生骨盆腔淋巴轉移，五年存活率可達到90 ％以上；一旦病灶轉移到骨骼或其他部位，平均存活期僅剩約為2-2.5年。

通常前列腺癌早期症狀不明顯，甚至常被誤以為單純前列腺肥大，錢政平表示：「常見當癌症細胞已發展到骨轉移或擴散到其他器官發生異常明顯的疼痛感，再去進一步就醫檢查才發現早已罹患前列腺癌，也因此若沒有安排定期健康檢查的人就很容易錯過黃金治療時機，是男性容易忽略的健康殺手。」

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男性朋友除了年齡增長可能會提高罹患前列腺癌發生機率，還有能與荷爾蒙、種族、食物和環境有關，其中若有家族史或偏愛高脂飲食的人，罹患的機率會比一般人還大，應及早注意自身健康狀態。

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