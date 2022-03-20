男性健康｜精神不濟、雄風不再？營養師：吃對營養素解決大4困擾

忙碌的生活不免亂了作息，除了疲勞感、代謝差找上門，男性也有不能掉以輕「性」的問題，再忙也該顧健康！



針對這些困擾台灣Heho營養師筠臻建議可以這樣補充。

男性保健困擾有哪些？（按圖👇👇👇）

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困擾一：精神不繼、體力不支

推薦補充：維他命B雜

傳統觀念下男性總要肩負家中支柱，或想獨自打拼出一片天，然而披星戴月的生活難免消耗大量精力，平時還得擔起體力活的角色。尤其是熬夜溫書、常態加班、聚餐應酬的民眾，即使睡了一覺疲憊感也難以消退。

維他命B雜能將營養素轉換為身體燃料，維持人體正常能量代謝，有助於減輕疲累、增進活力，是天然的紓壓劑。B雜存在於未精緻的原型食物，全榖雜糧類、豆魚蛋肉類、奶類、深綠色蔬菜都是很好的來源。

▼高維他命B雜食物（按圖看清👇👇👇）

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困擾二：中年肥胖、慢性病上身

推薦補充：紅麴、魚油

隨著年紀增長新陳代謝逐年下滑，體重也不如以往好控制，一不小心鮪魚肚就跑出來了！現代人飲食多半低纖、高油脂，若長期攝取且活動量降低，容易衍生肥胖、高血壓、高血糖、高血脂等隱憂。

打擊體脂肪可以從運動著手，並減少精緻澱粉、加工製品，避免吃進過多糖分與油脂。也可以補充魚油降低血中三酸甘油脂，或是攝取紅麴抑制膽固醇生成，預防動脈粥狀硬化，守護心血管健康。

▼同場加映：減肚腩食物清單（按圖率先了解👇👇👇）

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困擾三：排尿障礙、攝護腺肥大

推薦補充：南瓜籽、茄紅素

小便斷斷續續、有解不乾淨的感覺，或感到膀胱無力，有時尿急就憋不住，發生頻尿、夜尿等狀況，這些都是攝護腺肥大的徵兆。相關研究指出，南瓜籽富含鋅和抗氧化的維他命E，有助於抗發炎及預防攝護腺增生；而茄紅素可以緩解攝護腺肥大，並預防攝護腺癌的發生。

荷爾蒙刺激是攝護腺病變的主因，除適量補充營養素保健，飲食中應減少紅肉攝取，降低脂肪對荷爾蒙的刺激，並建立良好的生活習慣，維持理想體重。

困擾四：雄風不再、性功能障礙

推薦補充：瑪卡、鋅

性功能障礙一向難以啟齒，除了生理性的影響，壓力、情緒、不健康的生活作息也會造成異常，導致男性自信心喪失、兩性關係緊張。民眾可尋求泌尿科醫師幫助，找出問題對症下藥，再搭配飲食作日常保健。

瑪卡擁有秘魯人蔘的稱號，能夠幫助男性維持活力，改善精子品質以提升性生育能力，也運用在運動表現提升，增強體力和耐力。鋅與前列腺合成性荷爾蒙有關，助於增加精子活性與質量，維持生殖系統正常機能，可以從海鮮、紅肉、堅果種子類攝取。

營養師提醒，規律作息、均衡飲食，優先攝取天然食物為佳，服用保健食品前請諮詢專業醫事人員，依照個人狀況評估後再補充。

▼鋅含量高的8大食物（按圖看清👇👇👇）

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