補腦飲食丨最新日本研究發現：焙茶或有助於提升認知能力！

你喜歡喝茶嗎？隨著大眾對綠茶的認識愈來愈多，近年來綠茶可謂是漸漸成為了健康的代名詞，經常飲用既可以抗衰老，又能增強免疫力，令其深受大眾的追捧。近日，日本一份新研究更指出，原來飲用綠茶除了能獲得以上好處之外，對「補腦」亦有奇效！



英國綜合自然科學期刊《Scientific Reports》（科學報告）上發表的一項研究指出，即使每天少量飲用綠茶或烘焙綠茶也可以顯著提高執行能力和心理健康。這項研究招募了20名年約 18 至 30 歲健康狀況良好的日本男性參與。研究人員會在為期３次、每日５輪的測試前，要求參加者飲用指定的飲品，分別是熱水、綠茶及烘焙綠茶。

在這些測試中，研究人員測量了 11 種不同的生理反應，以評估飲用不同的飲料對其執行表現的影響。他們又對參與者疲勞、壓力、精神負荷和工作流程的進行問卷評估，以補充他們的生理數據。

最有助吸收營養的綠茶泡茶法（立即按圖看清內容👇👇👇）

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飲用綠茶有助紓緩生理壓力！

研究人員發現，在所有測試中，喝茶的執行表現明顯高於喝水。與喝熱水相比，測試期間喝茶會導致參與者的組織血液容量（TBV）、組織血流量（TBF）和近紅外光譜反應（NIRS）顯著降低。這些結果反映，喝綠茶或烘焙綠茶可能有助於緩解參與者的生理壓力反應。

研究作者在報告中表示，「通過仔細檢查各種指標，我們發現日本茶飲料的芳香刺激有可能產生積極作用，提高大腦執行表現，促進提神，並緩解疲勞感。」

為何飲用綠茶會提升大腦執行表現？

美國註冊營養師 Alyssa Simpson 認為，「這項研究強調了茶的芳香刺激作用，特別是烘焙綠茶中的吡嗪類的化合物，能透過直接影響大腦活動來紓緩情緒、令人放鬆和減低警覺性。此外，喝茶還會導致周圍血管收縮，這或有助於產生提神醒腦的作用。 」

她又指，「研究還表明，芳香刺激會激活副交感神經系統，導致放鬆並減少壓力反應，最終提高測試表現並減少主觀疲勞感。」

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1. 促進新陳代謝：抹茶含有一種名為兒茶素（Catechin）的抗氧化物，能促進新陳代謝，又有生熱性質，對於減重有助益，研究指出，抹茶能幫助燃燒25%甚至更多的脂肪。此外，兒茶素對於降血壓及膽固醇，也有幫助。



2. 可能延緩老化：抹茶含有的一些自由基，可能能夠抗癌，延緩老化。



3. 讓肌膚更有光澤：抹茶含有的抗氧化劑（Antioxidant）是一般綠茶的數倍，可以防止皮膚受紫外線輻射的侵擾，也能去除體內有害的自由基，另外還能促進血液流動，讓臉頰光亮透紅。



抹茶含有一種名為兒茶素（Catechin）的抗氧化物，能促進新陳代謝，又有生熱性質，對於減重有助益。

4. 幫助放鬆並保持清醒：抹茶富含一種胺基酸叫左旋茶胺酸（L-theanine），能讓人處於放鬆的狀態，維持良好的腦部功能，這能使精神放鬆、思路較清晰。



5. 可能紓緩憂鬱及焦慮：抹茶中含有多酚類（Polyphenol），多酚類是一種抗氧化劑及微量營養素，可能讓人更快樂、減少壓力，進而紓緩憂鬱和焦慮。多酚類也可能緩解一些症狀如關節炎（Arthritis）所引起的發炎，或是關節炎造成的軟骨損傷。



6. 增強記憶力：左旋茶胺酸除了能使人放鬆以外，還有助於加強記憶力、學習能力、執行能力。研究顯示，吸收較多左旋茶胺酸能讓人較專注，不容易分心。



左旋茶胺酸除了能使人放鬆以外，還有助於加強記憶力、學習能力、執行能力。

7. 富含咖啡因：抹茶有高含量咖啡因，能提振精神，但其副作用並不會比其他含咖啡因飲品來得大。



8. 緩解發炎：抹茶對於過敏或竇部感染所引起的發炎，有緩解作用。（根據台灣教育部字典的釋義，竇為人體內某些器官或組織內部的凹陷處）



9. 維持口腔健康：一天來一杯抹茶，可能讓牙齒能維持良好狀態，原因可能是抹茶裡的一些物質，能使口腔維持在健康的酸鹼度，也可能是受抹茶茶葉從土裡吸收到的氟化物所影響。



你應該開始每天喝綠茶的習慣嗎？

將綠茶和烘焙綠茶納入您的日常生活中可以帶來許多健康益處，但以下４類人士可能不適合長期飲用綠茶：

1. 嬰幼兒和小孩



由於嬰幼兒和小孩對咖啡因的反應較為敏感，過量攝取咖啡因可能導致不良反應，如失眠、焦慮和心跳加快。嬰幼兒和小孩的咖啡因攝入應受到限制。

2. 孕婦和哺乳期婦女



咖啡因可以穿過胎盤到達胎兒，並進入母乳。過量攝取咖啡因可能對胎兒或嬰兒產生負面影響。孕婦和哺乳期婦女應該限制綠茶和咖啡因的攝入量，最好在諮詢醫生的指導下飲用。

3. 心臟病患者



咖啡因可能對心臟產生刺激作用，導致心跳加速或不規則心律。對於已經有心臟病病史或心臟問題的人士，飲用綠茶時應謹慎，最好在醫生的建議下進行。

4. 焦慮症或睡眠問題患者



咖啡因是一種刺激性物質，可能加劇焦慮症狀或睡眠問題。對於這些人士，飲用綠茶時需要注意咖啡因的攝入量，或者選擇咖啡因含量較低的茶葉。

同場加映：飲茶迷思（按圖睇清👇👇👇）

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