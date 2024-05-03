腰痠背痛｜上班族要小心！坐骨神經痛愈趨年輕化　3招助脊椎減壓

在台灣竹科工作的55歲女子右腿痠痛麻，從屁股痛到腳底，走路一拐一拐的，已經持續3、4個月，經檢查發現椎間盤突出壓迫到神經。台灣中國醫藥大學新竹附醫神經外科主治醫師江忠穎指出，久坐會加速椎間盤退化，臨床觀察發現，竹科上班族因為椎間盤突出造成坐骨神經痛，有年輕化的趨勢。



江忠穎解釋，椎間盤突出發生後，身體會以發炎反應呈現、發出求救訊號，通常先以消炎止痛藥等藥物和復健做非手術的保守性治療1至3個月，約有6、7成患者可獲得緩解，如果已經壓迫到神經，吃消炎藥的效果就會較不理想。

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久坐加速椎間盤退化 從麻感部位區別是否與脊椎神經有關

江忠穎進一步指出，雖然坐著會讓身體感覺較輕鬆，但脊椎承受的身體重量，是站著時的1.5倍，因此久坐容易造成椎間盤退化速度較快，在沒有做磁力共振（MRI）檢查的情況下，可依照麻的感覺和發生的部位加以區別是否與脊椎的神經壓迫有關。

江忠穎說，如果只是單純的肩頸痠痛，通常還沒有壓迫到神經；肩胛骨的疼痛則有可能是典型的頸椎5、6節受到壓迫帶來的反射性疼痛，因此如果肩胛骨的疼痛延續到肩膀和上臂，就要懷疑可能是頸椎椎間盤突出，需要進一步照MRI檢查。但若麻痛感出現在手部，聚集在手腕、集中在前臂和手，偏向可能是周邊神經受壓迫的腕隧道症候群。

按摩、拉脖子 會痛就不要做

江忠穎提醒，如果麻痛的症狀已經造成出現麻痛感的肢體無力、保守治療效果不佳，會影響肢體的功能，需要考慮手術，未來術後還要做復健，若單純只有麻痛感，可以以保守治療為主，多加評估是否需要以其他方式治療。

有民眾在手腳出現麻、痛時，選擇以推拿、按摩、復健拉脖子等方式加以緩解，有的人有效，有的反而愈按愈糟。江忠穎說，這與脊椎的穩定度和受壓迫的程度有關，脊椎的穩定度會影響身體的支撐力，如果脊椎僅受到壓迫、穩定度還算好，按摩、拉脖子之後應該會感到變得舒服；如果會痛，代表椎間盤退化嚴重，就不建議拉脖子或按摩，頂多只能熱敷和電療，並尋求專科醫師的檢查和治療。

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助脊椎減壓3重點

要預防椎間盤突出，江忠穎建議上班族可以注意3大重點：背肌強壯才能分擔脊椎承受的壓力，延緩退化，江忠穎建議上班族注意坐姿，多做伸展和鍛鍊背部肌肉的運動，例如游泳、深蹲、瑜伽等，將脊椎拉正，每坐著1個小時，建議起身走路、伸懶腰活動筋骨，讓脊椎可以得到短暫的減輕負重。

另一重點是，太軟的床和沙發反而會讓脊椎承受更多壓力，因此腰部已有症狀或感到不舒服的話，建議坐臥軟硬適中的床和座椅，睡覺姿勢也要注意。

江忠穎強調，枕頭太高、太低，對肩頸和脊椎都不好，每個人適合的枕頭高低會隨著年齡和身形改變，睡覺時枕頭應該支撐脖子，而不是只枕到後腦勺，否則脖子懸空會讓身體很累，變成沒睡飽。

這位竹科女的椎間盤突出發生在腰椎第五節和薦椎第一節，經3個月的藥物治療仍無法改善，醫師為她實施歷時1小時的微創椎間盤切除手術，移除壓迫到神經的椎間盤、讓神經放鬆，並在脊椎後方置入脊突穩定器，維持神經孔大小、增加脊椎穩定度，降低椎間盤突出復發的機率，減少神經壓力，術後隔天就可出院。

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術後避免提重物、激烈運動、開長途車

江忠穎提醒，做過椎間盤突出切除手術的患者，傷口在術後2周要注意照護、避免感染，彎腰不可超過45度，也不要提重物，才有利於傷口恢復；術後2周到1個月後，才能搬重物或激烈運動、開車，尤其是開長途旅程遇到路面不平整，容易發生不適。

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