坐骨神經痛｜年紀愈大脊椎易退化？脊椎壓迫致無法行走須手術治療

當到了一定的年紀之後，身體總會出現各式各樣的問題，尤其肌肉或骨頭的疾病，往往導致長輩總是這裡痛、那裡痛。



骨科醫師指出，如果是背痛，則要注意可能是脊椎出問題，最常見的原因是神經狹窄，容易引起坐骨神經痛或下肢無力。

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長輩躺著卻背痛？台灣國泰綜合醫院骨科主治醫師劉哲瑋說明，神經狹窄是一種常見的脊椎問題，指的是神經通道或神經根受到壓迫或狹窄，造成周圍組織、肌肉、神經受到影響，通常發生在脊椎的頸部、胸部或腰部，但偶爾也會有個案的狀況是影響到坐骨神經，引起坐骨神經痛。

神經狹窄是常見的脊椎問題，恐引起腰背痛

也就是說，神經狹窄可能引起腰背痛、坐骨神經痛、下肢無力或麻木等症狀，而不適感恐影響行走功能。劉哲瑋提及，這些症狀可能會隨著時間逐漸加重，進一步影響日常生活和活動能力。

不過造成神經狹窄的主要原因有多種，劉哲瑋表示，其中最常見的原因之一是脊椎退化性變化，原因在於年齡愈大，脊椎結構可能會變得不穩定，因此椎間盤的退化或突出，恐導致神經受到壓迫。但其他原因還包括椎間關節炎、脊椎骨折、腫瘤或異常脊椎發育等。

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脊椎壓迫導致無法行走，須手術治療

目前針對神經狹窄的治療方法有許多種選擇，包括保守治療和手術治療。保守治療為休息、物理治療、使用熱敷或冷敷來緩解疼痛，以及服用抗發炎藥物等。然而，部分症狀嚴重的患者，手術治療可能是更適合的選擇。

劉哲瑋分享，曾收治一名台灣65歲的患者，主訴自己持續忍受下背痛和坐骨神經痛好幾年，最後已經逐漸無法行動。而檢查結果顯示，病人脊椎狹窄和神經根受壓嚴重，幾前年因活動力並未有太大影響，因此沒有選擇手術，直到近年除坐骨神經痛，已惡化到連躺在床上都感到極度不適。

病人追求快速恢復，可考慮脊椎內視鏡手術

因此考量疾病的急迫性與病人的需求，劉哲瑋評估讓患者進行脊椎內視鏡手術。此手術方式利用不到1公分的手術傷口，對神經進行減壓，並減輕病患下背痛和坐骨神經痛。病人術後表示，只有後背稍微酸酸的感覺，而坐骨神經痛幾乎完全消失，隔天也能正常下床行動。

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劉哲瑋說明，脊椎內視鏡手術是一種相對輕微且有效的治療方法。只需要一個微小的手術傷口，並使用脊椎內視鏡，便能直接觀察和治療受壓迫的神經結構。這種手術方式可以減少手術風險和恢復時間，同時也能在減輕疼痛和恢復活動能力方面取得良好效果。

總結來說，神經狹窄是常見且影響廣泛的脊椎問題。適時治療對於恢復患者的生活品質和活動能力至關重要。劉哲瑋強調，脊椎內視鏡手術可以在最短的時間內緩解疼痛，早日讓病人回歸正常生活和工作，對於積極追求康復的患者來說，的確是個值得考慮的新選擇。

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