失眠｜常飲咖啡陷入惡性循環不自知！改善睡眠質素要做３件事

在現代快節奏的生活中，都市人每日都需要充足的精神去迎接新挑戰，不少人朝早起身都會選擇飲咖啡來提神，誰知這可能會影響睡眠質素，反而令你跌入依賴咖啡因的惡性循環中！



早前，Sealy 絲漣床褥澳洲總部就進行了2024年全球睡眠研究，調查範圍涵蓋澳洲、紐西蘭、英國、中國、香港、台灣、新加坡、南韓、馬來西亞等區域共超過二萬名受訪者，揭露民眾的睡眠習慣，並指出咖啡因對睡眠質素的影響。

咖啡因是什麼？

咖啡因是一種天然存在於多種植物中的化學物質，屬於一種刺激性藥物。它被廣泛用於各種飲料和食物中，最常見的來源是咖啡豆、茶葉、可可豆和一些軟飲料都含有咖啡因。

咖啡因是一種中樞神經系統刺激劑，可以提高警覺性、減輕疲勞感，並具有一定的藥理效應。它主要通過阻斷腺苷受體的作用而發揮效果。腺苷是一種自然存在於體內的物質，它可以調節神經傳遞和血管收縮等生理過程。當腺苷受體被咖啡因結合阻斷時，神經傳遞物質（如多巴胺和腎上腺素）的釋放增加，從而產生提神和刺激的效果。

睡前６小時飲咖啡都會影響睡眠？

據 Sealy 絲漣床褥的調查指出，原來香港人很喜歡喝咖啡，在受訪者中超過８成每天都會飲用含咖啡因的飲品，更有32% 的人每天喝 2 到 3 杯。豈料經常性攝取咖啡因正正是導致睡眠質素變差的其中一個主因。另外，全球睡眠普查更揭露，與不喝咖啡因的人相比，喝含咖啡因飲料的人在更易有入睡困難、不能持續睡眠或過早醒來等問題。

其實除了Sealy 絲漣床褥，亦有不少研究都證明了咖啡對睡眠質素的影響，去年就有一份刊登在醫學月刊《臨床睡眠醫學雜誌》（Journal of Clinical Sleep Medicine）上的小型研究指出，即使在睡前６小時喝咖啡，亦同樣會影響睡眠，增加失眠風險。

陷入惡性循環不自知？ 睡眠專家建議留意３件事！

單次性的攝取咖啡因雖然可以達到提神的功效，但過量的咖啡因反而會導致延遲入睡時間，減少睡眠的質量和深度，並增加夜間醒來的次數，由於晚上的睡眠質素受到影響，第二天又會再度因缺乏精神而攝取咖啡因，最終陷入了惡性循環。

要改善睡眠質素， Sealy 絲漣床褥澳洲總部更訪問了睡眠專家 Shea Morrison，並提出 以下３個建議：

1. 起床遵守「10、10、10」法則



起床時深呼吸 10 次，連結身心；喝 10 口水，補充水分；沐浴 10 分鐘晨光，幫助調節晝夜節律，為你的早晨注入活力。

2. 同步你的睡醒節奏



建立每週 7 天一致的睡醒時間表，個人化的睡醒時間表能提升整體睡眠質量，確保您醒來後感覺充滿精神。

3. 選擇更好的床褥



選擇合適的床褥不僅能舒適承托你的身體，並能提升您的睡眠環境，滿足您獨特的睡眠需求。不要以為床褥要用到爛才更換，其實床褥的平均建議使用壽命為10年，使用得愈耐，使用者就愈有可能出現睡眠問題，導致睡眠時未能恢復白天的疲勞。

來一場咖啡醒神、秒睡SEALY大對決！

Sealy 絲漣床褥不單是全球多間５星級酒店的指定品牌，更擁有多項頂尖專利技術，不論是在質量和性能方面，都是得到了業界的認可和信賴。

另外，為提高用家的睡眠品質，Sealy 絲漣床褥又與國際骨科醫學顧問團合作，每張 Sealy 床褥都經過精心設計，以確保脊椎保持天然平直，提供良好的承托系統，幫助預防背痛並提供深層睡眠。

Sealy 絲漣床褥的產品研發團隊以最新科學研究結果為基礎，不斷提升床褥的質量，令人舒服到一躺下不自覺秒睡。

一張床褥加上咁多專利技術，又點會唔好瞓，至於 Sealy 床褥可唔可以打破一貫認知、戰勝咖啡......咁就要等你親身試過先知，依家就係入手好時機！

現時 Sealy 床褥 $5,966起半價再95折，無論超值、輕奢及奢華都有優惠，適合自住初體驗嘅高性價比護脊床褥，低至$5,966; 適合輕奢用家嘅Hotel系列 澳洲製Grace床褥 ，只係$9,728起！Lexa澳洲製床褥 優惠價$17,628起（原價$33,900起）！

優惠詳情：https://bit.ly/4dMiT3u