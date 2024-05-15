台女過度清潔肛門反覆感染膿瘍！1物內含化學刺激不宜反覆擦拭

愛乾淨是好事，不過清潔過頭反而小心害了你！台灣一名20歲女子就診檢查發現有肛門膿瘍，治療好了之後，隔了兩三個月她又因為肛門膿瘍來就醫，經醫師細問才知，原來女子太愛乾淨，只要覺得肛門有點濕濕的，就會用濕紙巾擦拭，導致肛門反覆發炎。



台灣敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅在《醫師好辣》影片中分享，曾遇到一名20歲女子前來就診時，經檢查發現有肛門膿瘍，治療好了之後，隔了兩、三個月她又因為肛門膿瘍來就醫，後來又經歷幾次治療好後，她又再次因肛門膿瘍來看診，對此，他對女子反覆出現肛門膿瘍覺得奇怪，於是問她平時的習慣，才知女子只要覺得肛門感覺濕濕的，無論有無上廁所，都會用有香味的濕紙巾清理乾淨。

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陳榮堅表示，該女子已屬於過度清潔了，且肛門附近有很多菌落，若已有一個小傷口，還被如此不斷刺激，就很容易有反覆感染的問題，因此也建議女子，首先不要過度清潔，其次清潔時改用無香味的紙巾，因為香味濕紙巾內含化學刺激，會使傷口反覆受刺激不癒合。

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至於肛門正常的清潔方式，陳榮堅建議，最好的方式是，用一點清水洗，洗完之後稍微用衛生「按乾」就好，千萬不要再用濕紙巾反覆擦拭。

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