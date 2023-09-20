尿道炎｜擦屁股有秘訣？女性排便後清潔方式不對恐致尿道感染發炎
撰文：中天新聞網
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擦屁股是每天都會做的「日常作業」，不過，千萬不要以為便便有乾擦竟就好，錯誤的擦屁股方式不僅會對健康有影響，嚴重甚至會有感染發炎的症狀發生。
根據台灣《TVBS新聞網》報導，台灣大腸直腸外科醫師黃郁純指出，大多數人擦屁股有以下「2種方式」：
1. 從屁股後面往前擦
2. 從前往後擦一遍
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台灣黃郁純醫師表示，以上2種基於個人習慣而定，但對於女性而言，會比較建議「從前面往後擦」，因為直腸區域有很多的細菌，若衛生紙從另一個方向拖向尿道時，這種細菌帶到前面的可能性會提升，恐導致尿路感染（尿道炎）。
另外，台灣黃郁純醫師指出，有些人習慣如廁後，站起來擦屁股，也有人習慣坐著擦屁股，這其實差異不大，取決於個人偏好和順手性。不過，要注意的是，肛門口蠻多皺褶，有些人習慣用力擦拭、暴力摩擦，這樣可能會造成肛門口破損撕裂引起發炎；若是痔瘡與肛裂患者，擦拭上要更小心，這時候建議可用純水濕紙巾輕輕擦拭，或者選擇溫水智能馬桶來沖洗。
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最後，台灣黃郁純醫師提醒，有些人為了追求乾淨，會使用濕紙巾擦拭，不過選擇濕紙巾的時候，可以避開有含酒精、香精成分的濕紙巾，減少外陰或肛周區域出現刺激和皮疹，另外，擦屁股的時候除了肛門口、屁股縫外，屁股縫內的兩側也可以順道帶過，尤其若有水便、下痢（腹瀉）時可能會污染到。
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