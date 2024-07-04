食物安全｜1杯牛奶竟令孕婦早產、胎兒休克 這細菌能在雪櫃繁殖！

夏季炎熱潮濕，食物非常容易變質、滋生細菌。因此，在食物儲存方面一定要多加小心！早前，內地就有一名孕婦就因為飲用了受到細菌感染的鮮奶，引發敗血症，導致胎兒早產、感染性休克。而嬰兒亦在出生不久出現感染性休克。



據內媒報道，36歲來自浙江的孕婦小美（化名）在二胎孕期27週時，喝了一杯放在冰箱裡，已經開封一段時日的鮮奶，不久後便開始腹瀉，一週後更出現低燒，其後到醫院接受治療並恢復正常體溫。本以為事情已經過去，豈料在3週後再度飆升至39.2℃，由於胎膜早破、胎兒子宮內缺氧，半夜緊急來到醫院剖腹產子。

醫生表示，嬰兒出生不久便出現感染性休克，且血液常規提示白血球數量異常的高，出現類白血病反應。幸好及時接受治療，情逐漸改善，根據化驗結果，最終證實了子宮內感染了李斯特菌。

什麼是李斯特菌？

負責醫生陳尚勤解釋，這種菌在生活中相當常見，絕大多數食品中都有，「很多人以為冰箱就是『保險箱』，但對李斯特菌效果不大，因為它的生存能力很強，在攝氏4度以下的環境中，絕大多數細菌會放慢生長速度，但李斯特菌在0到4度冷藏環境下，仍能生長繁殖，在零下20度下也能存活1年，保質期超過5天的冷藏即食食物是感染李斯特菌的高風險食物。」

陳醫師又指，感染李斯特菌的患者通常在食用受污染食物後 3 至 70 天內，出現噁心、嘔吐、腹瀉、發燒、頭痛、肌肉痛等症狀，嚴重的感染可能導致敗血症和腦膜炎，尤其是孕婦感染後，細菌可經由胎盤傳染給胎兒，可能造成流產、死胎或早產，出現敗血病和初生嬰兒腦膜炎等嚴重後果，「新生兒感染病死率高達30%至70%。」

他提醒，除了「餐前餐後、便前便後要洗手」外，做飯前和做飯過程中，也要注意手部衛生，廚房用具要保持清潔，不要讓其成為污染源，「李斯特菌最怕高溫，食物充分烹調或加熱至60℃以上，5至20分鐘就可殺菌，熟食在室溫下存放超過2小時就不建議食用了。」

相關文章：腸胃炎｜又嘔又肚瀉好痛苦！營養師推7大飲食重點低纖維且易消化

+ 6

日常生活要如何降低感染李斯特菌症的風險？

根據台灣衛生福利部疾病管制署資料，李斯特菌目前無疫苗可預防。李斯特菌症主要是經由食用遭汙染的食物而感染，因此，熟食及謹慎處理食品、避免污染是最重要的預防方法。相關注意事項包括：

1. 處理生熟食需使用不同器具，避免交叉污染。



2. 處理生食後須徹底洗淨雙手及器具。



3. 牛肉、豬肉、禽肉或魚肉等肉類應徹底煮熟。



4. 分切瓜果後應儘早食用，避免置於室溫超過4小時或冷藏超過保存期限。



5. 避免食用未經殺菌的生乳及其乳製品。



6. 對於易腐敗的食品（如：海鮮、禽畜肉類等）以及即食性食品（如：分切的生鮮蔬果、涼拌蔬菜及肉類等），宜儘早食用完畢。



7. 高風險族群應避免食用低溫保存之肉醬、即食肉類加工品（如：熱狗、煙燻海鮮）、即食食品（如：先行製成並存放供人即食的生菜沙拉、三文治或壽司）、剩菜及未經殺菌程序的乳製品等；若要食用，請於食用前充分加熱。處理食物時，應避免熱狗等即食肉類加工品的汁液接觸到其他食品，並於處理後徹底洗淨雙手及器具。



9種不能生吃的食物﻿（按圖👇👇👇）

+ 14

相關閲讀：食物安全｜盤點9種不能生吃食物﻿！生吃茄子恐致喉嚨發癢甚至嘔吐