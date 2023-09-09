腸胃炎｜又嘔又肚瀉好痛苦！營養師推7大飲食重點低纖維且易消化

最近又有腸胃炎疫情，又吐又拉好痛苦，腸胃炎要怎麼吃才比較快好？



營養師表示，腸胃炎在能夠吃喝的狀態下，還是應該儘可能正常飲食，身體才有足夠體力修復，蘋果和提子去皮吃是不錯的選擇。而飲食可以用4～6小時為一個階段，不同階段可吃的食物也有分別，掌握原則就能好得快。

腸胃炎飲食重點（按圖👇👇👇）

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台灣榮新診所營養師李婉萍表示，一般來說，除非是嚴重腸胃炎到無法進食、每吃必拉的程度，才需要短時間禁食，讓發炎的腸胃休息。否則，在能夠吃喝的狀態下，即便有些不適症狀，還是應該儘可能正常飲食，身體才有足夠的體力，受損的腸胃道也才能快快癒合。飲食重點包括：

1. 採取溫和飲食

選擇補充營養，同時不刺激腸道、低纖維且易於消化的食物。

2. 澱粉類

已去除麩皮、胚芽的精製穀物和麵粉製品，這時相對是比較好的選項，所以不只有白粥、白方包能吃，白飯、麵條、饅頭也都可以。

3. 蛋白質

應注意選擇油脂含量較低的食物，例如魚肉、雞胸肉或豆腐。

改善腸胃炎的2個穴位：（按圖👇👇👇）

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4. 牛奶和奶製品

最好不要食用。另外，有些人對少量添加也會出現反應，因此含有牛奶成分的吐司暫時別吃。

5. 蔬菜類

纖維含量過多的食物會促進腸胃蠕動，恐使腹瀉情況加重，因此蔬菜建議選質地較細嫩的葉菜或瓜類，避免吃纖維較粗的牛蒡、芹菜及蔬菜的莖梗部分。

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6. 水果類

可以吃，但不宜挑選含豐富「非水溶性纖維」的番石榴、青棗，或是帶皮的蘋果和提子；然而，如果是去皮的蘋果或提子，因果肉含有較多水溶性纖維，對腹瀉而言會是不錯的選擇。

7. 先恢復主食類，再加入蛋白質

初期飲食內容先以米湯或米粥等澱粉類為主，不過純吃澱粉的型態最多維持半天至一天就好，之後必須適時加入有助腸胃黏膜建造、修補的蛋白質。

幼兒腸胃炎飲食該特別注意什麼？

針對還在喝奶的嬰幼兒，考量還是需要營養，所以通常不會斷奶。但是奶量可比平常略微減少，視情況再逐次增加。有時當腸胃炎比較嚴重，也會考慮將濃度稀釋，但這種方式較不建議，大多會以減少奶量為優先。至於年齡較大、平常已吃和大人相同飲食的孩子，假如半天拉肚子次數高達6～8次以上，可以先空腹不吃，讓腸胃休息一下。接著依照前面所說的原則，初期少量給予、再逐步恢復成正常飲食。

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腸胃炎菜單 分階段吃更好

每個人的病程進展速度不一，李婉萍建議，恢復飲食後可以4～6小時為一個階段，觀察食用後的情況再做慢慢增量或調整。

第一階段以純澱粉為主，提供所需熱量、適量攝取鹽分，避免電解質失調。水分應喝足，預防脫水。可以吃：粥、白飯、白方包、梳打餅乾。

第二階段澱粉加入低油脂的蛋白質類食物，採取低油烹調方式，補充蛋白質，有助腸道黏膜的修復。可以吃：白飯、瘦肉、鹹粥（米加瘦絞肉烹煮）、蒸蛋、魚。

第三階段以營養均衡的溫和飲食為主，仍應注意少油，並逐漸增加纖維量。可以吃：麵條、蝦子、豆腐、椰菜，搭配奇異果或香蕉。

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