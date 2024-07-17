失智症｜口腔健康與認知障礙都有關？每日刷牙就能降低失智風險！

原來每天刷牙兩次除了保護了口腔健康之外，可能還保障了你晚年的大腦健康！早前，日本就有一項研究揭示了口腔保健，對預防失智症的重要性。



綜合外媒報道，朝日大學牙醫學院和岐阜牙醫學會在科學期刊《科學報告》（Scientific Reports）上刊登的一項研究表明，刷牙少、有蛀牙、不定期做口腔檢查等，都有可能導致患上失智症的風險上升。

研究人員對 7,384名在日本岐阜縣牙醫診所就診的75歲及以上的患者展開了研究。他們使用問卷、口腔唾液酸測試、反覆唾液吞嚥測試等，對參試老人的口腔咀嚼功能、唇舌功能和吞嚥功能進行評估，並追蹤觀察3年，以分析口腔功能與失智症之間的關係。

結果發現，導致失智症發病風險上升的成因有以下幾個：每天刷牙少於兩次（風險上升51%）；吞嚥功能差（風險上升48.4%）；未定期進行口腔檢查（風險上升45.2%）；女性（風險上升38.6%）；有蛀牙（風險上升32.8%）；以及年齡較大（風險上升7.8%）。

由研究數據可得知，刷牙次數對罹患失智症的風險最大。研究人員提醒，每天至少確保刷牙兩次，堅持定期進行口腔檢查，及時治療蛀牙等牙病，即可有效降低失智風險。

同場加映：認清認知障礙症早期徵兆（按圖睇清）

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為什麼口腔狀況會影響失智症罹患風險？

另一份於2017年發表的研究指出，口腔健康與失智症之間存在著一種複雜而微妙的關係。那些患有牙齦炎、齲齒、牙齒脫落和缺牙等問題的患者，往往面臨認知能力下降的風險。而在另一方面，失智症和認知功能下降本身也會反過來成為口腔問題的風險因素。

研究人員解釋，失智症可能由多種不同的病因引起，其中最常見的是阿茲海默症和血管性失智症。以阿茲海默症為例，這種疾病在大腦中累積的蛋白質會導致神經細胞之間的連結喪失，而這些大腦中的病變也可能對口腔健康產生不良影響。

至於口腔健康對失智症的直接影響，研究人員推測這可能和口腔微生物群有關。口腔中複雜的微生物生態系統在失智症的發展中起著至關重要的作用。他們認為，由於口腔衛生欠佳所導致的慢性發炎和感染可能會引發全身性炎症，最終影響大腦，並加速認知功能的下降。

研究人員提醒，這種雙向關聯突顯了為失智症患者提供全面口腔護理的重要性，因為這樣的護理可能有助於減緩認知能力下降的進程。

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預防阿茲海默症 生活上注意7點

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1. 適度運動



保持身體活動對大腦健康至關重要。規律的運動可以促進血液循環和氧氣供應，有助於維持大腦細胞的健康狀態。建議每週進行至少150分鐘的中度到高強度運動，如快走、游泳、跳舞等。

2. 健康飲食



遵循一個均衡和營養豐富的飲食，可以提供必要的營養素以維持大腦功能。建議食用豐富的水果、蔬菜、全穀物、健康蛋白質（如魚、豆類和堅果）以及健康脂肪（如橄欖油和魚油）。

3. 多動腦筋



保持活躍的大腦對預防阿茲海默症很重要。進行認知挑戰，如解決謎題、玩智力遊戲、學習新技能或學習新語言等，可以刺激大腦的功能。

4. 保持社交互動



保持社交互動和參與社區活動，有助於促進大腦的健康。與家人、朋友和社區保持緊密聯繫，參加群體活動、志願者工作或社交團體等，可以提供心理和情感支持。

5. 控制慢性疾病



一些慢性疾病，如高血壓、糖尿病和高血脂，與阿茲海默症風險增加有關。盡量控制這些疾病，遵從醫生的建議，保持身體健康。

6. 良好的睡眠



規律的睡眠模式是大腦健康的重要組成部份。確保每晚獲得充足的睡眠，並培養健康的睡眠習慣。

7. 控制壓力



長期處於高壓力狀態可能對大腦健康產生負面影響。學習應對壓力的方法，如冥想、呼吸練習、瑜伽或興趣愛好等。

牙刷、牙膏的功用？怎樣清潔才算完成？（按圖👇👇👇）