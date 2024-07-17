夏季養生｜高溫易令腸胃出問題？４貼士教你預防夏季消化問題！

正值夏季，炎熱的天氣可能會為你的健康帶來種種問題，在眾多身體器官中你的消化系統尤其容易受到影響。早前，就有外國專家分享了一些夏季常見的腸道問題，並提出了５個建議以預防夏季出現的消化問題。



據外媒報道，來自印度諾伊達 Metro 醫院胃腸病學研究所的 Harsh Kapoor 所長分享了一些夏季常見腸道問題的成因。

他解釋，「過多的熱量會對你的消化系統產生重大影響，主要是由於脫水。當外面很熱時，身體會出汗更多。如果不補充流失的液體，你可能會出現脫水。這會導致便秘和消化緩慢。 」

Harsh Kapoor 又指，「長時間暴露在高溫下會導致熱應激，從而引發胃腸道問題和胃痙攣。此外，高溫還會加速細菌生長和食物腐敗，增加食源性疾病的可能性，包括食物中毒，表現為噁心、嘔吐和腹瀉。」嘔吐和腹瀉會增加體液流失並加劇脫水，還會擾亂身體的電解質平衡並阻礙消化系統的正常運作。

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炎熱影響腸胃健康的 3 種常見毛病

1.脫水



眾所周知，脫水是一種可能導致嚴重併發症的疾病。然而，你是否知道它會對你的胃腸道健康構成風險？當體內缺水時，我們的身體就很難產生足夠的唾液、黏液和消化液來支持健康、功能正常的消化系統。這通常會導致腹痛、腹脹和便秘等副作用。

2.食物中毒



隨著夏季炎熱的到來，食物中毒的風險也隨之增加。高溫和潮濕會導致細菌在食物中繁殖得更快，從而導致食物中毒。一些最常見導致食物中毒的食物包括：

未熟透的肉類；



魚類和貝類；



乳製品；



蛋。



食物中毒的症狀包括嘔吐、腹瀉和胃痙攣。為了防止食物中毒，必須將食物冷藏，處理食物前洗手，並避免在陽光下放置太久的食物。此外，確保易腐爛的食物在冷卻器或冰箱中保存在適當的溫度下。

3. 食慾不振



隨著天氣變熱，可能會出現食慾下降。這是因為你的身體試圖透過減少消化食物等產熱功能來調節溫度。不過，這可能會對你的胃腸道健康產生負面影響。即使你的身體沒有食物需要消化時，你的消化系統仍會繼續產生消化液。當發生這種情況時，但你沒有任何東西可以消化，用於消化食物的胃液便會侵蝕腸道內壁並引起胃酸倒流和胃炎等症狀。即使你在炎熱的夏季不感到飢餓，為身體補充能量也很重要！

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４個小貼士預防夏季消化問題！

為預防夏季消化問題， Harsh Kapoor 就分享了４個小貼士：

1. 持充足的水分



夏天的高溫容易引起身體脫水，而脫水可能導致消化問題，如便秘和消化不良。因此，確保充足的水分攝入非常重要。建議每天飲用足夠的水，並在出汗多或進行劇烈運動時增加水的攝入量。適量的水分有助於保持腸道順暢，促進食物消化和排洩廢物。

2. 穿着合適的衣服



在炎熱的夏天，穿着合適的衣物可以幫助我們保持涼爽和舒適，同時減少對消化系統的負擔。緊身或束縛性的衣物可能會壓迫腹部和消化器官，影響正常的消化過程。因此，選擇寬鬆、透氣的衣物能夠提供足夠的空間給消化器官，有助於預防消化不良和胃脹氣等問題。

3. 正確飲食



夏季的飲食應該注重輕盈、易消化的食物。攝取適量的新鮮水果和蔬菜，這些食物富含纖維和水分，有助於預防便秘和維持腸道健康。同時，避免過多攝取油炸、辛辣、油膩和高脂肪食物，這些食物可能導致胃灼熱、胃酸倒流和消化不良等問題。適量攝取蛋白質、碳水化合物和健康脂肪，並注意飲食均衡，有助於維持消化系統的正常運作。

4. 少吃多餐



在夏季，我們可以考慮改變餐食模式，選擇少吃多餐的方式進食。過大的一餐可能會加重消化系統的負擔，導致消化不良和腹脹等問題。相反，分成多個小餐，可以幫助消化器官更有效地處理食物，減輕負擔，並提供持續的能量供應。

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