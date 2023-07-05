夏天疾病｜多種熱傷害中暑最為嚴重？6類高危險群謹記5點防熱傷害

高溫潮濕，小心熱浪傷人。台灣衛福部台灣國健署統計，今年（2023）年6月1日至28日，台灣累積488人次因熱傷害就醫，遠高於去年6月280人次；而28日就有17人因為熱傷害就醫。



常見熱傷害為熱痙攣、熱昏厥、熱衰竭和中暑，其中以中暑最為嚴重，提醒如果出現身體發熱、心跳及呼吸加速、皮膚發紅且乾燥等症狀，就應提高警覺，儘速至陰涼處休息，去除衣物，用溫水擦拭或風扇冷卻體溫。

熱傷害種類（按圖 👇👇👇）

+ 9

熱傷害種類繁多 「中暑」常見且最嚴重

遇到熱傷害，體溫過高，可以使用退燒藥物降溫嗎？當然不可，中暑是因中樞系統的體溫調節失調所致，而感染造成細胞激素釋放及產生發炎反應所導致的發燒，兩者機轉不同。台灣台北市藥師公會理事長藥師張文靜警告，使用退燒藥，無法降溫，還可能增加急性腎衰竭、肝臟衰竭、凝血功能異常等併發症。台灣國健署表示，熱傷害包含熱痙攣、熱昏厥、熱衰竭和中暑，成因、症狀分述如下，

- 熱痙攣：在高濕熱環境下長時間活動，因流汗過多或在休息時補充過多開水而非電解質溶液（運動飲料），促使體液喪失和電解質流失，體內的鈉、鉀離子濃度偏低，形成電解質不平衡的狀態，導致身體不自主骨骼肌收縮所造成的肌肉疼痛，持續1到3分鐘，容易發生於大腿、小腿與手臂。如果痙攣劇烈，甚至會影響腹壁肌肉，應儘快治療。

- 熱暈厥：在炎熱環境中，長時間站立，因皮膚血管擴張幫助散熱，血液會在體內重新分配，使大量血液和因久站而回流不順的血液，跑到皮膚等周邊血管和四肢，導致腦部血流暫時不足，發生暫時性暈厥。若不即時進行相關處置，可能引發更嚴重的中暑。

相關文章：體溫｜發炎脫水堅果7原因體溫升高 4種食品消暑唔只西瓜仲可以搽👇👇👇

+ 7

- 熱衰竭：主因為流汗過多，未適時補充水分或電解質而導致的血液循環衰竭，症狀為大量出汗、疲倦、身體全身無力、頭暈、頭痛、說話喘、血壓降低、臉色蒼白等症狀，患者核心體溫會上升，嚴重時可能會失去知覺，變成中暑。

- 中暑：症狀最為嚴重，因為熱衰竭時，未能及時照護，可分為2種類型：

1. 傳統型中暑（classic heat stroke）：缺乏對於環境氣溫濕度改變的適應力，多發生在老人、小孩、慢性疾病患者。

2. 勞動型中暑（exertional heat stroke）：發生在高溫高熱環境中工作的工作者，例如：軍人、勞工、農夫與運動員，因體溫調節中樞調節功能失常，皮膚無法散熱，呈乾燙潮紅狀態，常合併意識不清、體溫超過40°C（肛溫40°C、耳溫39.5°C、腋溫39°C），以致中樞神經異常，若不為妥善處理，恐引發休克、心臟衰竭、心跳停止、多重器官衰竭、橫紋肌溶解、瀰散性血管內凝血等致命的併發症，甚至死亡，中暑患者死亡率約30%至80%。

相關文章：【消暑飲品】防病解渴5種天然飲品 護胃減疲勞要飲麥茶？👇👇👇

+ 7

如何預防熱傷害？ 5點建議要記牢

台灣國健署提醒，如出現上述症狀，首先將患者移至陰涼通風處休息，即時補充水分和電解質，隨時注意狀態，若狀況沒有好轉，就立即送醫治療。至於如何預防熱傷害？以下提供幾點注意事項供民眾參考：

1. 兒童、老人、慢性疾病者、正服藥治療者、高溫或密閉空間業從事者等高危險群，應適時補充水分與鹽分。

2. 在濕熱的環境或從事過於劇烈的活動，應適時補充水分與鹽分，以及適當的休息及散熱的機會。

相關文章：夏日運動｜預防中暑不只補水！5大注意事項避開大太陽做好防曬👇👇👇

+ 8

3. 工人、軍人、以及長跑者，適時補充水分與鹽分。

4. 避免穿著會妨礙熱量散出的衣物。

5. 服用藥物、飲酒、肥胖的人隨時補充水分與鹽分。

延伸閱讀：

長輩記性變差可能不是失智症！ 水腦症3大警訊1次了解

細菌抗藥性不容輕忽 醫示警恐面臨無藥可用6大抗藥菌

【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」